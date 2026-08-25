Travel Sale: los vuelos nacionales bajaron 23,3% y los internacionales subieron 2,7%

FOTO: Los precios de los vuelos dentro de Argentina caen un 23,3%

El Travel Sale trajo buenas noticias para quienes planean viajar dentro de Argentina: los precios de los vuelos nacionales registraron una caída promedio del 23,3% durante los primeros días del evento, según un informe elaborado por la Fundación Ecosur.

El relevamiento comparó los precios observados durante el inicio del Travel Sale con los valores registrados la semana anterior, con el objetivo de determinar si los descuentos publicados por las empresas eran reales o si previamente se habían producido aumentos que luego permitían mostrar una rebaja.

Nicolás Campoli, economista de la Fundación Ecosur, en diálogo con Cadena 3 explicó que en esta edición encontraron una reducción significativa en los vuelos domésticos, algo que no ocurrió con la mayoría de las rutas internacionales.

Entre los destinos nacionales con mayores bajas aparecen Bariloche, Salta y Córdoba.

"Encontramos que sí hay un descuento importante en los vuelos domésticos, pero no así en los vuelos internacionales", señaló Campoli.

Diferencias entre vuelos nacionales e internacionales

El comportamiento de los vuelos internacionales fue muy diferente. En promedio, las tarifas aumentaron un 2,7% durante el período analizado.

Dentro de las rutas internacionales relevadas, Buenos Aires-Río de Janeiro fue la que mostró una caída más significativa, mientras que también se detectó una pequeña reducción en los vuelos hacia Miami. En el resto de los destinos internacionales no se observaron descuentos relevantes.

Para Campoli, una de las razones podría estar relacionada con las características del propio evento y con la mayor facilidad de las aerolíneas para aplicar promociones sobre destinos domésticos.

El economista también consideró que la menor demanda de algunos destinos nacionales podría estar impulsando a las agencias a ofrecer mayores descuentos para estimular las ventas.

El dólar y la demanda interna

Consultado sobre si la diferencia entre los vuelos nacionales e internacionales podía explicarse por un dólar más accesible, Campoli descartó que exista una relación directa.

El relevamiento toma los precios promedio de vuelos para los próximos 11 meses, por lo que, según explicó, no se observa un efecto estacional significativo.

"Me parece que es más una estrategia de las agencias y de los descuentos que pueden ofrecer", sostuvo.

En ese sentido, planteó que el menor nivel de demanda de los destinos domésticos puede estar funcionando como un incentivo para reducir los precios y recuperar pasajeros.

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Hasta cuándo dura el Travel Sale

El informe destacó que la baja del 23,3% en los vuelos domésticos representa un descuento significativo en comparación con otras jornadas de promociones comerciales.

El Travel Sale se desarrolla entre el 24 y el 30 de agosto, por lo que todavía hay tiempo para aprovechar las ofertas disponibles en vuelos nacionales y otros servicios turísticos.

El relevamiento de Ecosur permite así observar un dato concreto detrás de las promociones: en esta edición, la diferencia más importante estuvo en los viajes dentro del país, mientras que los vuelos internacionales no acompañaron la tendencia y, en promedio, registraron un incremento del 2,7%.

Entrevista de "Viva la Radio"