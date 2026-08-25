En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Madryn vs. Godoy Cruz

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Travel Sale: los vuelos nacionales bajaron 23,3% y los internacionales subieron 2,7%

Un informe de la Fundación Ecosur detectó una fuerte reducción en el precio promedio de los pasajes domésticos durante el Travel Sale. Bariloche, Salta y Córdoba registraron las mayores bajas, mientras que los vuelos internacionales mostraron un comportamiento diferente.

25/08/2026 | 16:55Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los precios de los vuelos dentro de Argentina caen un 23,3%

FOTO: Los precios de los vuelos dentro de Argentina caen un 23,3%

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Travel Sale trajo buenas noticias para quienes planean viajar dentro de Argentina: los precios de los vuelos nacionales registraron una caída promedio del 23,3% durante los primeros días del evento, según un informe elaborado por la Fundación Ecosur.

El relevamiento comparó los precios observados durante el inicio del Travel Sale con los valores registrados la semana anterior, con el objetivo de determinar si los descuentos publicados por las empresas eran reales o si previamente se habían producido aumentos que luego permitían mostrar una rebaja.

Nicolás Campoli, economista de la Fundación Ecosur, en diálogo con Cadena 3 explicó que en esta edición encontraron una reducción significativa en los vuelos domésticos, algo que no ocurrió con la mayoría de las rutas internacionales.

Entre los destinos nacionales con mayores bajas aparecen Bariloche, Salta y Córdoba.

"Encontramos que sí hay un descuento importante en los vuelos domésticos, pero no así en los vuelos internacionales", señaló Campoli.

Diferencias entre vuelos nacionales e internacionales

El comportamiento de los vuelos internacionales fue muy diferente. En promedio, las tarifas aumentaron un 2,7% durante el período analizado.

Dentro de las rutas internacionales relevadas, Buenos Aires-Río de Janeiro fue la que mostró una caída más significativa, mientras que también se detectó una pequeña reducción en los vuelos hacia Miami. En el resto de los destinos internacionales no se observaron descuentos relevantes.

Para Campoli, una de las razones podría estar relacionada con las características del propio evento y con la mayor facilidad de las aerolíneas para aplicar promociones sobre destinos domésticos.

El economista también consideró que la menor demanda de algunos destinos nacionales podría estar impulsando a las agencias a ofrecer mayores descuentos para estimular las ventas.

El dólar y la demanda interna

Consultado sobre si la diferencia entre los vuelos nacionales e internacionales podía explicarse por un dólar más accesible, Campoli descartó que exista una relación directa.

El relevamiento toma los precios promedio de vuelos para los próximos 11 meses, por lo que, según explicó, no se observa un efecto estacional significativo.

"Me parece que es más una estrategia de las agencias y de los descuentos que pueden ofrecer", sostuvo.

En ese sentido, planteó que el menor nivel de demanda de los destinos domésticos puede estar funcionando como un incentivo para reducir los precios y recuperar pasajeros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hasta cuándo dura el Travel Sale

El informe destacó que la baja del 23,3% en los vuelos domésticos representa un descuento significativo en comparación con otras jornadas de promociones comerciales.

El Travel Sale se desarrolla entre el 24 y el 30 de agosto, por lo que todavía hay tiempo para aprovechar las ofertas disponibles en vuelos nacionales y otros servicios turísticos.

El relevamiento de Ecosur permite así observar un dato concreto detrás de las promociones: en esta edición, la diferencia más importante estuvo en los viajes dentro del país, mientras que los vuelos internacionales no acompañaron la tendencia y, en promedio, registraron un incremento del 2,7%.

Entrevista de "Viva la Radio"

Lectura rápida

¿Qué evento se analiza en el artículo? Se analiza el Travel Sale, que trajo descuentos en vuelos nacionales.

¿Quién elaboró el informe sobre los precios de los vuelos? El informe fue elaborado por la Fundación Ecosur.

¿Cuándo se desarrolla el Travel Sale? El Travel Sale se desarrolla entre el 24 y el 30 de agosto.

¿Qué porcentaje de caída se registró en los vuelos nacionales? Se registró una caída promedio del 23,3% en los vuelos nacionales.

¿Cómo se comportaron los precios de los vuelos internacionales? Los precios de los vuelos internacionales aumentaron un 2,7% durante el período analizado.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf