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Policías asistieron a una nena de dos años que sufrió una broncoaspiración en Deán Funes

La pequeña fue encontrada inconsciente en una vivienda de barrio Villa Moyano y trasladada de urgencia al hospital local. Los efectivos realizaron maniobras de primeros auxilios durante el trayecto. 

23/10/2026 | 16:49Redacción Cadena 3

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Asistencia policial salva a una niña en emergencia

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Una nena de dos años fue asistida de urgencia por efectivos policiales durante la madrugada en la ciudad de Deán Funes, luego de sufrir una descompensación en una vivienda de barrio Villa Moyano.

Gracias a la rápida intervención del personal, la pequeña reaccionó favorablemente durante el traslado al hospital, donde los profesionales diagnosticaron una convulsión febril.

El episodio comenzó a partir de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la situación en un domicilio ubicado en calle Venezuela al 700. Ante la gravedad del cuadro, una operadora del servicio brindó indicaciones para asistir a la niña mientras se aguardaba la llegada de la patrulla preventiva.

Al arribar al lugar, el padre de la pequeña entregó a la menor al cabo Julio Martínez, quien constató que se encontraba inconsciente y no respondía a estímulos.

De inmediato, el efectivo comenzó a realizar maniobras de primeros auxilios dentro del móvil policial, mientras se coordinaba un cordón sanitario con otros móviles para facilitar el traslado urgente hacia el hospital local.

Según informó el subcomisario Pablo Nievas, el rápido accionar de los efectivos fue fundamental durante la emergencia. A pocas cuadras de ingresar al centro de salud, la pequeña reaccionó favorablemente a las maniobras realizadas por el policía.

Una vez en el hospital, fue atendida por el médico de guardia, quien diagnosticó un cuadro de convulsión febril. La niña permaneció algunas horas en observación para evaluar su evolución.

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Finalmente, alrededor de las 9.20, recibió el alta médica y se encontraba en buen estado de salud.

El caso destacó la importancia de la respuesta inmediata ante una emergencia pediátrica y de la coordinación entre el personal policial y los servicios de salud para garantizar una atención oportuna.

La intervención permitió que la pequeña recibiera asistencia desde los primeros momentos de la descompensación hasta su llegada al hospital, donde pudo recuperarse favorablemente.

Informe de Jorge Mercado

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la niña? Una nena de dos años sufrió una descompensación y fue asistida de urgencia por la policía.

¿Quién asistió a la niña? Efectivos policiales, específicamente el cabo Julio Martínez.

¿Cuándo sucedió el incidente? Durante la madrugada, con un llamado a emergencias 911.

¿Dónde ocurrió el hecho? En una vivienda del barrio Villa Moyano, en la ciudad de Deán Funes.

¿Cómo se atendió a la niña? Se realizaron maniobras de primeros auxilios y fue trasladada al hospital donde fue diagnosticada con una convulsión febril.

¿Por qué es importante este caso? Destaca la importancia de la respuesta inmediata y la coordinación entre la policía y los servicios de salud en emergencias pediátricas.

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