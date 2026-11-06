McDonald's realizará una jornada solidaria: el 13 de noviembre donará cada Big Mac vendido

McDonald's llevará adelante el próximo 13 de noviembre una nueva edición de su tradicional jornada solidaria Big Mac, una campaña federal que invita a los argentinos a colaborar con dos organizaciones que trabajan en causas sociales: Casa Ronald McDonald y Fundación Cimientos.

Durante toda esa jornada, el 100% del valor de cada hamburguesa Big Mac vendida será donado a ambas instituciones. Actualmente, el precio de cada unidad es de $9.100, por lo que quienes elijan este sándwich estarán contribuyendo directamente con las iniciativas de estas organizaciones.

Valeria Arévalo, responsable del programa de Casa Ronald McDonald en Córdoba, en diálogo con Cadena 3 explicó que la propuesta busca generar un impacto positivo en el bienestar de los niños y sus familias, así como también en la educación de los jóvenes.

Por un lado, Casa Ronald McDonald acompaña a niños que atraviesan tratamientos médicos y a sus familias, brindándoles contención y espacios de alojamiento. Por otro, Fundación Cimientos trabaja para promover oportunidades educativas para jóvenes.

En relación con las expectativas de esta edición, Arévalo señaló que el objetivo es superar las 140.000 hamburguesas vendidas en todo el país. Durante la campaña del año pasado se comercializaron más de 135.000 Big Mac, por lo que este año esperan incrementar la participación y ampliar el alcance de la iniciativa.

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La jornada se desarrollará simultáneamente en todos los locales de McDonald's de Argentina y se extenderá durante todo el 13 de noviembre.

De esta manera, con la compra de una Big Mac, los consumidores podrán sumarse a una propuesta solidaria que transforma una elección cotidiana en una oportunidad para colaborar con el bienestar de las familias y la educación de los jóvenes.

Informe de Celeste Benecchi