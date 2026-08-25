Hugo Machado, cuarta generación de peluqueros, celebra su oficio y cuenta cómo cambió el público hoy

En el Día del Peluquero, Cadena 3 presentó la historia de Hugo Machado, un verdadero referente de la peluquería cordobesa que lleva esta profesión en la sangre. Es la cuarta generación de peluqueros de su familia y actualmente trabaja junto a su hermano y su primo al frente de Machado Peluquería, ubicada en Duarte Quirós al 3191.

Pero su vínculo con las tijeras trascendió las paredes del local. Machado también se convirtió en influencer gracias a los videos de humor que realiza junto a su familia, contenidos que acumulan millones de reproducciones y lo transformaron en una figura reconocida en las redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, por sus manos pasaron numerosas figuras del espectáculo y el deporte, entre ellas el Chino Zelarrayán, con quien mantiene una amistad, el profesor Bainotti y el cantante cordobés Paulo Londra.

Durante una charla con Cadena 3, Machado contó cómo cambió el vínculo de los clientes con las peluquerías y explicó que, a diferencia de años atrás, hoy son los hombres quienes concurren con mayor frecuencia.

"Antes era al revés. El hombre iba una vez cada dos o tres meses y la mujer pasaba cada 15 o 20 días por la peluquería. Hoy en día es diferente: el hombre viene todas las semanas y la mujer viene una vez al mes", explicó.

El peluquero incluso señaló que algunos de sus clientes concurren hasta dos veces por semana para mantener el corte en condiciones.

El hombre y el cuidado personal

Machado también destacó que el cuidado masculino se volvió mucho más completo. Ya no se trata solamente de cortarse el pelo: barba, cejas y otros detalles forman parte de una rutina que dejó de ser cuestionada.

"El hombre se hace el corte, se hace la barba, se hace las cejas. Es un trabajo que hoy ya está muy aceptado", sostuvo.

Según explicó, durante los primeros años en los que comenzó a popularizarse el perfilado masculino de cejas existían ciertos prejuicios. Sin embargo, la tendencia cambió y actualmente los clientes buscan mantener una apariencia prolija sin perder sus rasgos naturales.

"El trabajo de las cejas es limpiar el frente, un poquito de contornos y, si hay largos excedentes, se cortan. Es lo necesario para seguirse viendo masculino y estar prolijo", detalló.

¿Cuándo conviene cortarse el pelo?

Entre las recomendaciones que dejó Machado también apareció una particular respuesta sobre el mejor momento para cortarse el pelo antes del fin de semana.

Ante la consulta sobre cuándo conviene realizar el corte para que se asiente correctamente, respondió con humor: "El jueves, porque el viernes es infiel".

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La conversación también permitió conocer los valores aproximados de los servicios. Un combo completo que incluye corte de pelo, barba y perfilado de cejas puede rondar entre los 80.000 y 100.000 pesos, aunque Machado aclaró que existen numerosas alternativas y precios según cada peluquería.

Así, entre humor, tradición familiar y nuevas tendencias, Hugo Machado celebró el Día del Peluquero reivindicando un oficio que atraviesa generaciones y que, lejos de perder vigencia, encontró en las redes sociales una nueva manera de llegar al público.

Informe de Jorge Mercado