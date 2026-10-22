Especialista en economía familiar: "Hablar de plata debería ser algo más natural en una pareja"

FOTO: Las finanzas pueden ser una fuente de tensión en la pareja

Las finanzas del hogar pueden convertirse en una fuente de conflictos de pareja cuando no existen acuerdos claros sobre los gastos, el ahorro y la administración del dinero.

Para Celeste Sánchez, periodista especializada en economía familiar y consumo y creadora de Dinero en Orden, la clave para evitar discusiones es hablar de plata desde el principio y construir una organización financiera que contemple la realidad económica de ambos.

“Las discusiones de dinero son la segunda causa de divorcio en todo el mundo”, afirmó Sánchez, quien destacó la importancia de abordar estos temas antes de que se transformen en un problema.

Según explicó, muchas parejas evitan conversar sobre sus ingresos, deudas y hábitos de consumo hasta que aparece una situación que obliga a tomar decisiones bajo presión.

La especialista sostuvo que establecer acuerdos previos permite reducir los malentendidos y evitar que las diferencias económicas se conviertan en motivos recurrentes de discusión. Para ello, considera necesario definir cómo se afrontarán los gastos compartidos, qué objetivos financieros tendrá la pareja y cuánto dinero podrá destinar cada integrante a sus necesidades personales.

Uno de los puntos centrales que planteó Sánchez es la distribución de los gastos del hogar. Aunque dividir las cuentas en partes iguales puede parecer una solución sencilla, el sistema no siempre resulta equitativo cuando existen diferencias importantes entre los ingresos de ambos integrantes.

“No es justo que todos paguen 50 y 50 cuando uno gana más que el otro”, aclaró la periodista. Si una persona percibe un salario considerablemente mayor, aportar exactamente la misma cantidad que su pareja puede representar un esfuerzo económico mucho más grande en relación con sus ingresos.

Por eso, propone que las parejas evalúen alternativas que tengan en cuenta la capacidad económica de cada uno. Una posibilidad es distribuir los gastos comunes de manera proporcional a los ingresos, de modo que ambos contribuyan al sostenimiento del hogar sin comprometer de la misma forma sus finanzas personales.

Este tipo de acuerdos requiere transparencia sobre la situación económica de cada integrante y una revisión periódica de las condiciones, especialmente cuando cambian los salarios, aparecen nuevas obligaciones o se modifican las necesidades familiares.

Para la especialista, las discusiones económicas no siempre tienen su origen en el dinero. En ocasiones, los desacuerdos sobre una compra, una deuda o el uso de los ahorros reflejan diferencias más profundas relacionadas con las expectativas, las responsabilidades y la forma en que cada persona entiende la vida en pareja.

“Cuando uno conversa, no pelea. Es importante hablarlo antes de que se convierta en un problema”, recomendó.

La periodista también señaló que la dificultad para hablar de finanzas tiene raíces culturales y familiares. En muchos hogares, el dinero se considera un tema privado o incómodo, por lo que las personas llegan a la adultez sin haber desarrollado herramientas para conversar abiertamente sobre sus ingresos, gastos y decisiones económicas.

“Hablar de plata debería ser algo más natural”, sostuvo Sánchez. Incorporar estas conversaciones a la dinámica cotidiana puede ayudar a que las decisiones financieras dejen de ser una fuente de tensión y se conviertan en una responsabilidad compartida.

En ese sentido, propone abordar cuestiones concretas, como las deudas que cada uno tiene, los objetivos de ahorro, los gastos prioritarios y las expectativas sobre el nivel de vida que desean sostener. La intención no es controlar las decisiones del otro, sino construir una base de confianza que permita anticipar dificultades.

Otro de los consejos de la especialista es establecer un monto de dinero que cada integrante pueda utilizar para sus propios gastos sin tener que justificar cada compra ante su pareja.

Esta estrategia permite contemplar los gastos personales dentro del presupuesto general y, al mismo tiempo, preservar un margen de autonomía. De esta manera, los integrantes pueden mantener sus preferencias y actividades individuales sin que cada decisión de consumo se convierta en una discusión.

Para que el sistema funcione, es importante definir primero cuáles son los gastos comunes y qué proporción del dinero se destinará a cubrirlos. Después, la pareja puede acordar cuánto reservará para el ahorro, los proyectos compartidos y los gastos personales.

La organización también puede adaptarse a las distintas realidades familiares. No es lo mismo administrar las finanzas cuando ambos tienen ingresos estables que cuando uno trabaja de manera independiente, atraviesa un período de desempleo o dedica más tiempo a las tareas de cuidado.

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Por eso, Sánchez planteó que los acuerdos deben responder a las circunstancias concretas de cada pareja, en lugar de seguir una fórmula única.

La cuestión de quién aporta más dinero al hogar también suele generar tensiones, especialmente cuando existen expectativas tradicionales sobre el papel económico de cada integrante.

Sin embargo, Sánchez consideró que el sostenimiento financiero de una pareja no debería analizarse exclusivamente desde una perspectiva de género. Lo importante es que ambos puedan reconocer sus posibilidades, distribuir las responsabilidades y encontrar una forma de colaboración que resulte adecuada para su situación.

Los aportes a la vida en común no se limitan necesariamente al salario. Las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y otras responsabilidades también forman parte de la organización familiar y pueden influir en la capacidad de cada persona para generar ingresos.

En este contexto, la comunicación permite revisar los acuerdos sin convertir las diferencias salariales en una medida del valor o de la participación de cada integrante en la relación.

“Hay que aprender a comunicarse y a enfrentarse a la realidad de cada uno sin tabúes”, concluyó la especialista.

Como parte de su trabajo de divulgación, Sánchez invita a participar en sus clases gratuitas sobre finanzas en pareja, disponibles a través de su perfil de Instagram, @DineroenOrden.

Entrevista de "Viva la Radio"