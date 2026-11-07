Reemplazarán los prospectos de medicamentos por QR: "La ventaja es tener información actualizada"

A partir del 16 de noviembre, los laboratorios estarán habilitados para reemplazar los tradicionales prospectos de medicamentos por versiones digitales a las que se podrá acceder mediante códigos QR. La medida genera cuestionamientos por la posibilidad de que desaparezca el formato papel y las dificultades que podría ocasionar para algunos usuarios. Sobre este tema habló Marianela Ruani, protesorera del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, en diálogo con Una Mañana Para Todos en Cadena 3 Rosario.

"El problema está en que para algunas personas acceder a ese código no es sencillo, porque algunos no manejan teléfonos inteligentes", explicó Ruani. En ese sentido, aclaró que la normativa establece la obligatoriedad del código bidimensional, pero no exige que conviva con el prospecto impreso. "Pueden coexistir los dos, pero no obliga a que coexista el QR con el papel", señaló.

La farmacéutica reconoció que la alternativa digital tiene beneficios, especialmente porque permite consultar información actualizada sobre los medicamentos. "Yo creo que el prospecto en código QR al acceso en la caja es un beneficio. No tengo duda que es un beneficio. Pero no alcanza", sostuvo. Como ejemplo, mencionó las dificultades que pueden aparecer cuando una persona no tiene conexión a internet o no dispone de un teléfono inteligente.

La importancia de mantener ambos formatos

Al comparar la implementación con otros países, Ruani indicó que en Europa el código QR funciona como una opción y no como una obligación. Por eso, consideró que la transición debería contemplar las dos alternativas. "Lo ideal sería que esta decisión que se tomó hubiese conservado, aunque sea por un tiempo, las dos modalidades", afirmó.

"En el medio de la transición, yo creo que la mayoría de los laboratorios van a optar por esta doble modalidad. De hecho, la mayoría está viniendo con este código QR y sigue manteniendo el papel", explicó. También remarcó que no resulta conveniente que los pacientes dependan de terceros para acceder a información sobre los medicamentos.

En cuanto al rol de los farmacéuticos, fue contundente: "Nosotros como farmacéuticos estamos siempre al lado de la persona a la que atendemos. Nuestro rol es sanitario y social". Además, aclaró que el prospecto no reemplaza las indicaciones de los profesionales de la salud: "El papel y el prospecto no le dice cómo tomarlo ni qué tomar. Es simplemente una información adicional que a veces confunde y a veces beneficia".

Venta libre y asesoramiento profesional

Durante la entrevista también se refirió a los medicamentos de venta libre y a la necesidad de evitar que sean considerados productos sin riesgos. "Que algo sea venta libre no implica que sea inocuo, que no implica que no va a tener ningún efecto adverso", advirtió. Y explicó que esa clasificación significa que el farmacéutico puede recomendarlo sin necesidad de una receta médica.

"Todos los medicamentos tienen un efecto, como así también los suplementos dietarios en muchas oportunidades", sostuvo. Por eso, recomendó consultar en la farmacia antes de consumirlos para tratar una dolencia menor. Ruani aseguró que los profesionales seguirán asesorando a quienes tengan dificultades para acceder a los prospectos digitales.

Por último, cuestionó que las modificaciones normativas no siempre contemplen la opinión de quienes están directamente involucrados. "Yo creo que deberían cambiarse las consultas. Consultar con el sector que está implicado en esto", planteó. De todos modos, consideró que con el paso de las semanas la situación podría acomodarse y que muchos laboratorios mantendrían ambas modalidades durante un tiempo.

Entrevista de Jonatan Raimundo.