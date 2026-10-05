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Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador, fue descalificado y Djokovic es finalista en Beijing

El tenista serbio se clasificó a la final luego de que el ruso fuera descalificado por un incidente con un espectador.

05/10/2026 | 13:29Redacción Cadena 3

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Djokovic va por el título en Beijing.

FOTO: Djokovic va por el título en Beijing.

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Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- El tenista serbio Novak Djokovic (6º) se clasificó para la final del ATP 500 de Beijing tras derrotar al ruso Daniil Medvedev (3º) en un partido que tuvo un dramático desenlace. Djokovic, que busca su título número 102 de su carrera, se encontraba ganando 7-5 y 5-3 después de 2 horas y 33 minutos de juego, cuando Medvedev fue descalificado tras impactar con un pelotazo a un espectador luego de perder su turno de servicio.

Esta victoria también le permitió a Djokovic extender su increíble invicto en Beijing, donde registra un récord de 33-0. El serbio ya se había consagrado campeón en este torneo en los años 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.

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/Fin Código Embebido/

Además, el oriundo de Belgrado está viviendo una semana excepcional a sus 39 años, ya que viene de vencer al alemán y número 2 del mundo, Alexander Zverev, quien este año ha ganado sus primeros dos títulos de Grand Slam al imponerse en Roland Garros y el US Open.

Con esta victoria, Djokovic avanzó al partido decisivo, donde se enfrentará al australiano Alex de Miñaur (5.º), quien se encontraba ganando 6-4 y 3-2 al polaco Hubert Hurkacz cuando este último se retiró por problemas físicos.

La gran final del ATP 500 de Beijing se llevará a cabo este martes a las 8 de la mañana (hora de Argentina).

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Novak Djokovic derrotó a Daniil Medvedev y avanzó a la final del ATP 500 de Beijing.

¿Por qué fue descalificado Medvedev?
Medvedev fue descalificado por golpear a un espectador con un pelotazo.

¿Cuánto tiempo duró el partido?
El encuentro duró 2 horas y 33 minutos antes de la descalificación.

¿Qué récord tiene Djokovic en Beijing?
Djokovic tiene un récord de 33-0 en Beijing.

¿Cuándo se jugará la final?
La final se disputará el martes a las 8 de la mañana (hora de Argentina).

[Fuente: Noticias Argentinas]

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