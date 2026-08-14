Unforgetful: la app que promete no dejarte olvidar tus recordatorios

Marco Arment, el desarrollador indie detrás de aplicaciones populares como Overcast e Instapaper, lanzó su última creación: Unforgetful, una alternativa a los recordatorios de Apple destinada a quienes tienen dificultades para recordar sus tareas. La app, disponible para iOS y Mac, se integra con la base de datos actual de recordatorios, pero se enfoca en usuarios que consideran que el sistema de Apple no se adapta a sus necesidades.

Según Arment, en su anuncio, "Siri, a pesar de sus fallas, ha sido muy eficaz al crear tareas en la aplicación de recordatorios de Apple... Sin embargo, la app no se adapta a mí. No me gusta su apariencia, su funcionamiento ni su organización. Ni siquiera me gusta su ícono. No hay nada que me guste de ella, por lo que nunca la abro".

El desarrollador mencionó problemas específicos en los que considera que los recordatorios son insuficientes, como el funcionamiento de la función de posponer recordatorios o el riesgo de descartar accidentalmente un recordatorio, lo que puede llevar a perderlo por completo. También señaló que si olvidaba incluir una hora al establecer un recordatorio, no recibiría una notificación y, por lo tanto, la tarea no se completaría.

Unforgetful busca resolver estas cuestiones y asegurar que los usuarios no pierdan sus tareas. Para algunos, la solución puede parecer excesiva, pero para quienes tienden a posponer recordatorios o necesitan recordatorios más frecuentes, la app podría ser de gran ayuda. Las notificaciones se repetirán siempre —incluso si se pierden o se descartan— hasta que la tarea se complete y se elimine, lo que dificulta perder recordatorios.

La función de posponer también se ha renovado, escalando los intervalos a medida que se posponen las tareas. Sin embargo, la app evita abrumar al usuario con múltiples tareas al mismo tiempo, lo que podría llevar a la inacción.

La interfaz de la app es bastante sencilla, ya que no incluye etiquetas, diferentes vistas o modos, ni herramientas de organización complicadas. Para características más avanzadas, la app de recordatorios de Apple seguiría siendo una mejor opción.

En resumen, Unforgetful se convierte en la herramienta que garantiza que los usuarios se mantengan al tanto de sus recordatorios, independientemente de si prefieren ingresarlos manualmente o dictarlos a Siri, y sin importar si tienen una fecha límite o no. Como la app trabaja con los recordatorios existentes de Apple, los usuarios pueden seguir utilizándolos como lo han hecho siempre, simplemente desactivando las notificaciones de Apple y reemplazándolas por las de Unforgetful.

Además, Unforgetful incluye su propio micrófono para recordatorios por voz y una completa suite de widgets para la pantalla de bloqueo y el centro de control. La app tiene un costo de $19.99 al año y es compatible con dispositivos Mac y iOS.