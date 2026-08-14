Uber y Pony.ai llevarán 2,000 robotaxis a Europa en asociación ampliada

Uber y Pony.ai, un fabricante chino de vehículos autónomos, anunciaron planes para introducir 2,000 robotaxis en cuatro ciudades europeas. Esta iniciativa forma parte de una asociación ampliada entre ambas compañías, que busca aprovechar el creciente mercado de transporte autónomo.

La declaración oficial subraya las ambiciones de las empresas de capturar participación en la emergente industria de los robotaxis. En los últimos años, Uber ha colaborado con más de 30 empresas de vehículos autónomos, incluyendo a Pony.ai. Por su parte, Pony.ai ha logrado establecerse en cuatro ciudades chinas y ha establecido alianzas con autoridades locales de transporte para llevar sus robotaxis a Europa y Medio Oriente, incluyendo a Qatar.

Si bien Uber y Pony.ai no revelaron un cronograma específico para el despliegue de los robotaxis ni las ciudades en las que se lanzarán, mencionaron que los detalles se darán a conocer en fases. La asociación ampliada parece haber definido mejor algunos de los términos, permitiendo que el modelo de "despliegue conjunto" de Pony.ai tenga un camino más claro hacia una escala comercial.

Esto implica que la compañía con sede en Guangzhou proporcionará la tecnología de vehículos autónomos, mientras que Uber facilitará su vasta plataforma de transporte. La gestión de la flota, que incluiría mantenimiento, limpieza y carga, podría ser realizada por un proveedor local, y la flota de robotaxis podría ser de propiedad de diferentes socios dependiendo del mercado.

Uber y Pony.ai establecieron su primera colaboración en mayo de 2025, centrada en la región de Medio Oriente. A principios de este año, ambas empresas dirigieron su atención hacia Europa, anunciando planes para lanzar un servicio comercial de robotaxis en Zagreb, Croacia, en colaboración con la empresa local Verne.