Joshua Kushner critica la euforia por la IA en Silicon Valley y defiende su enfoque inversor

En una carta dirigida a sus inversores, Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital, compartió su perspectiva sobre la creciente euforia por la inteligencia artificial (IA) en Silicon Valley. En este documento, que fue filtrado a la prensa, Kushner enfatizó que "es difícil sobrestimar la magnitud de la oportunidad" que representa la IA, pero también advirtió que "sería un grave error permitir que la emoción debilite nuestra disciplina de inversión".

Kushner argumentó que, mientras su firma, con sede en Nueva York, está apostando fuertemente por la IA, lo hace de una manera diferente a sus competidores de la costa oeste. A diferencia del enfoque de "spray-and-pray" que caracteriza a muchos fondos de capital de riesgo, Thrive Capital prefiere concentrar sus inversiones en un número limitado de empresas. Según estimaciones de Bloomberg, aproximadamente el 90% del capital de Thrive se destina a sus 15 principales inversiones en cada fondo.

Este enfoque, según Kushner, permite que Thrive sea una firma de pensadores independientes. "Nosotros somos independientes porque los mercados oscilan entre el miedo y el entusiasmo, y ninguno de esos estados es un sustituto del juicio", escribió.

La crítica de Kushner se dirige directamente a la premisa de que el capital de riesgo se basa en la búsqueda de "outliers" o inversiones excepcionales. Este enfoque, defendido por figuras como Marc Andreessen, sostiene que un fondo puede hacer muchas apuestas, aceptando pérdidas en la mayoría de ellas, con la esperanza de que unos pocos grandes éxitos compensen las pérdidas. Sin embargo, Kushner sostiene que su firma puede ser oportunista en diferentes etapas, sectores y geografías, mientras se concentra en un número reducido de ideas y personas.

En su carta, también se refirió a la idea de que los fondos de capital de riesgo están en el negocio de desestabilizar a las empresas establecidas. "A diferencia de muchos de nuestros pares, nuestra convicción no es solo que estas industrias serán interrumpidas desde afuera, sino que muchas serán transformadas desde adentro hacia afuera", explicó, refiriéndose al impacto de la IA.

La relación de Thrive con OpenAI ejemplifica este enfoque. La firma es un importante inversor en el laboratorio de IA, y en diciembre de 2025, OpenAI adquirió una participación en Thrive Holdings, la escisión de Thrive Capital. Esta escisión se encarga de adquirir empresas y trabajar con OpenAI para transformarlas mediante la IA, dedicando empleados de OpenAI a colaborar con las empresas de Thrive.

Hasta la fecha, Thrive Holdings ha adquirido más de 70 empresas y cuenta con un equipo de 35 ingenieros. Según Kushner, su plataforma contable utiliza agentes para producir declaraciones de impuestos un 30% más rápido con un 98% de precisión, y su firma de servicios de TI ha logrado que sus agentes resuelvan de manera independiente la mitad de los tickets de soporte.

La estrategia de Thrive ha dado resultados positivos, en parte gracias a las inversiones en algunas de las startups más exitosas del sector. Su fondo de etapa temprana de 516 millones de dólares, por ejemplo, realizó apuestas iniciales en OpenAI, Anduril y SpaceX, y ahora está valorado en más de 3.7 mil millones de dólares a finales de junio, según informes de Bloomberg. A lo largo de sus 15 años de existencia, Thrive ha aumentado sus participaciones en todas estas empresas.

Además de OpenAI, Thrive ha respaldado a otras empresas destacadas como Wiz, Ramp y Stripe, y ha liderado inversiones iniciales en nuevos laboratorios como Essential AI, fundado por Ashish Vaswani, exinvestigador de Google Brain y autor del famoso artículo "Transformers" que dio origen a la actual industria de la IA.

En total, Thrive gestiona 60 mil millones de dólares en activos, según reveló Kushner en su carta. Reportó una tasa interna de retorno (TIR) bruta del 41% y una TIR neta del 33%. En los últimos 12 meses, Thrive ha devuelto más de mil millones de dólares en liquidez a sus inversores.

"Puede haber una oportunidad para miles de millones de dólares en liquidez adicional en los próximos trimestres", prometió. Aunque no especificó qué empresas están en camino de salir a bolsa, es evidente que la salida a bolsa de SpaceX fue un comienzo, y OpenAI también está trabajando hacia su propia oferta pública.

Es importante señalar que tanto el enfoque de Kushner como el de Andreessen han demostrado ser efectivos en términos de rentabilidad. Andreessen Horowitz, por ejemplo, devolvió 25 mil millones de dólares a sus inversores entre 2009 y 2025, según los últimos retornos filtrados. Sin embargo, el enfoque de concentración de capital de Thrive puede no ser viable para muchos fondos de semillas emergentes, cuyos fundadores no tienen el mismo acceso que el hijo de una familia de bienes raíces de Nueva York.

Aun así, la premisa general de Kushner sobre la sobrecalentada inversión en IA en Silicon Valley no es errónea. Como él mismo lo expresó: "No todas las empresas de rápido crecimiento son excepcionales. Y no todas las empresas excepcionales son una gran inversión a cualquier precio. Nuestra responsabilidad es mantener esas distinciones".