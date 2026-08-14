Google permitirá eliminar marcas de agua visibles en sus creaciones de IA.

Google anunció el viernes que permitirá a los usuarios eliminar la marca de agua visible en sus creaciones de inteligencia artificial, incluyendo imágenes, videos y canciones. Esta nueva opción, que se implementará en los modelos Nano Banana, Omni y Lyria, no afectará las marcas de agua invisibles y los metadatos relacionados con el estándar C2PA.

Según Josh Woodward, vicepresidente de Gemini, esta función estará disponible en Gemini y en el editor de video de Google, Flow, con soporte para búsqueda que se añadirá pronto. En un post en la red social X, Woodward mencionó que el ajuste para desactivar la marca de agua visible se podrá encontrar en la sección de configuración de medios.

La decisión de Google refleja un enfoque en evolución hacia la etiquetación de los medios generados por IA, ya que las marcas de agua visibles pueden disminuir la utilidad del contenido para trabajos profesionales y creativos. Sin embargo, la necesidad de identificar el contenido generado por IA sigue siendo una prioridad.

"Estamos buscando un equilibrio entre el control creativo y la seguridad: mientras que las marcas de agua visibles ahora son opcionales, las marcas de agua invisibles de SynthID y los metadatos de C2PA seguirán utilizándose para mantener la transparencia. Así, los usuarios aún podrán utilizar Gemini o la búsqueda para verificar si una imagen fue generada por IA", explicó Woodward.

La nueva funcionalidad comenzará a implementarse en los próximos días y, una vez disponible, los usuarios podrán acceder a ella a través de Configuración > Marca de agua de medios para activar o desactivar la marca visible.

Además, Google abrirá el código de una nueva biblioteca llamada Credentio, que permitirá a los desarrolladores incorporar un mecanismo de validación local en sus aplicaciones.

Esta actualización llega tras la reciente decisión de Anthropic de incluir una marca de agua en los textos y archivos generados por su modelo Claude, como parte de las regulaciones de la Unión Europea.