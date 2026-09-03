FOTO: Tragedia en México: el caso de Jonathan Meléndez y su familia conmueve al país

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- La violencia en México ha cobrado una nueva vida con el asesinato del músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, la empleada doméstica y su mascota. Este trágico suceso ha generado una profunda conmoción en el país. Un argentino, Diego Sebastián Rosen, quien también era socio del artista, ha sido detenido como el presunto autor de este crimen.

Según reportes de la Agencia Noticias Argentinas, el hallazgo de las víctimas ocurrió el 1° de septiembre, cuando la policía municipal informó sobre la situación. De las cinco personas involucradas, solo un niño de seis años, hijo del matrimonio, logró sobrevivir, aunque no presentaba signos visibles de violencia.

¿Quién era Jonathan Meléndez?

Artísticamente conocido como "Honas", Meléndez se destacó como tecladista, compositor y productor musical. Era uno de los cofundadores de la banda de synth pop Camilo Séptimo, formada en 2013. Su influencia fue clave en la creación musical y sonora de la banda.

Con Camilo Séptimo, lanzó cuatro álbumes, entre ellos "Óleos", "Navegantes", "Ecos" y "Jardín de las almas", logrando un notable éxito en México, con presentaciones en importantes recintos como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.

En 2015, la banda fue nominada en dos categorías de los Premios MIAs, como Artista nuevo y Canción del año, por su sencillo "No confíes en mí". En 2022, Meléndez recibió una nominación a los Premios MTV Miaw en la categoría de Video del año por el tema "Inevitable".

El comunicado de Camilo Séptimo

Tras el trágico suceso, la banda compartió un emotivo comunicado en su cuenta oficial de Instagram, expresando su dolor por la pérdida de su compañero. "Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones", manifestaron. Además, resaltaron: "Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz."