Según especialista, “la IA está ayudando demasiado a los alumnos a evitar el esfuerzo escolar"

Los resultados de las pruebas PISA volvieron a poner bajo la lupa el desempeño educativo de Argentina. El país registró un retroceso en lectura, matemática y ciencias y quedó entre los que más deterioraron sus resultados en América Latina desde 2022.

El escenario es especialmente preocupante en matemática, donde casi 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico. En lectura y ciencias, la proporción ronda los 6 de cada 10.

Nicolás Buchbinder, candidato a doctorado por la Universidad de Colorado, donde trabaja en temas vinculados con la medición educativa, en diálogo con Cadena 3 analizó los resultados desde una perspectiva especializada.

Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Master in Education por la Escuela de Educación de Harvard, trabajó como consultor e investigador en distintas instituciones argentinas e internacionales y años atrás elaboró un informe sobre los resultados de PISA.

Para el especialista, el deterioro argentino debe analizarse en un contexto internacional en el que también aparecen dificultades vinculadas con la comprensión lectora.

“Los resultados son muy llamativos por lo que pasó en Argentina, pero también por lo que ocurre a nivel global en torno a la lectura”, señaló Buchbinder.

Según explicó, estudiantes de distintos países enfrentan cada vez mayores dificultades para comprender textos complejos.

El impacto de la inteligencia artificial

En este escenario, la expansión de las nuevas tecnologías y de las herramientas de inteligencia artificial abre un nuevo interrogante sobre los procesos de aprendizaje.

Para Buchbinder, el problema no radica únicamente en la presencia de estas herramientas, sino en el uso que los estudiantes hacen de ellas.

“La incorporación de la inteligencia artificial que no está destinada a fines educativos está ayudando demasiado a los alumnos a evitar el esfuerzo necesario para realizar tareas escolares, lo cual es problemático”, advirtió.

La tecnología, sostuvo, no debería quedar al margen de la escuela, pero tampoco incorporarse sin una estrategia pedagógica. Por eso considera necesario que exista una política que permita orientar su utilización dentro de las aulas.

“Se debe considerar la inclusión gradual de la tecnología diseñada con propósitos educativos en las aulas, evitando dejar su implementación a decisiones aisladas de cada docente”, planteó.

Leer también fuera de la escuela

Buchbinder también puso el foco en el entorno familiar y en la importancia de sostener hábitos de lectura fuera del ámbito escolar. En ese sentido, considera que las prácticas que se desarrollan en los hogares tienen una relación directa con las capacidades de comprensión.

“Mientras más leen en sus hogares, eso mejora la comprensión lectora y los resultados en las pruebas estandarizadas”, sostuvo.

La afirmación pone de relieve que la mejora de los aprendizajes no depende exclusivamente de lo que ocurre dentro de las escuelas. La participación de las familias y la generación de espacios cotidianos de lectura pueden contribuir al desarrollo de habilidades fundamentales.

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Formación docente, otra pieza del problema

Entre los factores que considera necesario revisar, el especialista también menciona la formación de los docentes. A su entender, existen diferencias en la calidad de los institutos de formación docente y resulta necesaria una regulación que establezca criterios más claros.

Buchbinder también cuestionó una situación frecuente dentro del sistema educativo: docentes que ingresan como suplentes y permanecen durante años en esa condición.

“Los docentes que ingresan como suplentes y permanecen en esa condición durante años afectan la calidad del aprendizaje”, afirmó.

El análisis de los resultados de PISA, de esta manera, excede la discusión sobre los números obtenidos por los estudiantes. Para Buchbinder, el retroceso educativo obliga a revisar de manera integral las políticas de formación docente, los hábitos de lectura, el acompañamiento familiar y el impacto de las nuevas tecnologías.

El desafío, plantea, pasa por construir una estrategia coordinada desde el Estado que permita mejorar los aprendizajes y, al mismo tiempo, adaptar el sistema educativo a un escenario en el que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes.

Entrevista de "Viva la Radio"