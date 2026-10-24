Sábado mayormente nublado y con probabilidad de chaparrones

Rosario amaneció este sábado con 13,8°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 83%, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla del sur a 21 km/h, la presión es de 1012,2 hPa y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

Para este sábado se espera una máxima de 21°C y una mínima de 13°C, con cielo mayormente nublado y un 40% de probabilidad de chaparrones. El domingo tendrá una máxima de 19°C y una mínima de 12°C, también con un 40% de chances de precipitaciones.

El lunes se prevé una máxima de 21°C y una mínima de 6°C, sin lluvias previstas y con cielo mayormente nublado. El martes llegará con una máxima de 23°C, una mínima de 12°C y baja probabilidad de precipitaciones, del 10%.