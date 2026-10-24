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Sábado mayormente nublado y con probabilidad de chaparrones

La jornada arrancó con 13,8°C, 83% de humedad y viento del sur a 21 km/h. El domingo tendrá una máxima de 19°C, mientras que el martes podría llegar a 23°C.

24/10/2026 | 08:17Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario amaneció este sábado con 13,8°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 83%, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla del sur a 21 km/h, la presión es de 1012,2 hPa y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

Para este sábado se espera una máxima de 21°C y una mínima de 13°C, con cielo mayormente nublado y un 40% de probabilidad de chaparrones. El domingo tendrá una máxima de 19°C y una mínima de 12°C, también con un 40% de chances de precipitaciones.

El lunes se prevé una máxima de 21°C y una mínima de 6°C, sin lluvias previstas y con cielo mayormente nublado. El martes llegará con una máxima de 23°C, una mínima de 12°C y baja probabilidad de precipitaciones, del 10%.

Lectura rápida

¿Cuál fue la temperatura en Rosario este sábado?
La temperatura fue de 13,8°C.

¿Qué pronosticó el SMN para el sábado?
Se espera una máxima de 21°C y una mínima de 13°C, con 40% de probabilidad de chaparrones.

¿Cuáles son las temperaturas mínimas y máximas del domingo?
La máxima será de 19°C y la mínima de 12°C.

¿Qué se espera para el lunes?
Se prevé una máxima de 21°C y una mínima de 6°C, sin lluvias.

¿Cuál es la probabilidad de precipitaciones para el martes?
La probabilidad de precipitaciones es del 10%.

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