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Rosario tendrá una jornada inestable, con posibles chaparrones y una máxima de 26 grados

El SMN anticipa precipitaciones para este jueves y tormentas aisladas el viernes, con temperaturas que rondarán los 30 grados durante el fin de semana.

29/10/2026 | 06:46Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario amaneció este jueves con 12,6 grados, cielo algo nublado y neblina, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 5. La humedad alcanzó el 95%, el viento se encontraba en calma y la visibilidad era de ocho kilómetros. Para hoy se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 14, con un 40% de probabilidad de chaparrones.

El tiempo inestable continuará el viernes 30 de octubre, cuando se prevén tormentas aisladas, una máxima de 27 grados y una mínima de 15. Para el sábado 31, en tanto, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 16, con baja probabilidad de precipitaciones.

El domingo 1 de noviembre se espera otra jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 26 grados. La probabilidad de lluvias será del 40%, por lo que se mantendrá la posibilidad de precipitaciones durante el cierre del fin de semana.

Lectura rápida

¿Qué temperatura se registró en Rosario este jueves?
Se registraron 12,6 grados en Rosario.

¿Quién emitió el informe sobre el clima?
El informe fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se prevén tormentas aisladas?
Las tormentas aisladas se prevén para el viernes 30 de octubre.

¿Qué temperatura se espera para el sábado 31?
Para el sábado 31 se espera una máxima de 29 grados.

¿Cuál es la probabilidad de lluvias el domingo 1 de noviembre?
La probabilidad de lluvias el domingo 1 de noviembre es del 40%.

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