Rosario tendrá una jornada inestable, con posibles chaparrones y una máxima de 26 grados

Rosario amaneció este jueves con 12,6 grados, cielo algo nublado y neblina, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 5. La humedad alcanzó el 95%, el viento se encontraba en calma y la visibilidad era de ocho kilómetros. Para hoy se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 14, con un 40% de probabilidad de chaparrones.

El tiempo inestable continuará el viernes 30 de octubre, cuando se prevén tormentas aisladas, una máxima de 27 grados y una mínima de 15. Para el sábado 31, en tanto, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 16, con baja probabilidad de precipitaciones.

El domingo 1 de noviembre se espera otra jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 26 grados. La probabilidad de lluvias será del 40%, por lo que se mantendrá la posibilidad de precipitaciones durante el cierre del fin de semana.