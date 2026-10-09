Rescataron a una yegua que cayó en un pozo ciego de cuatro metros

Una yegua fue rescatada este jueves por la noche tras caer en un pozo ciego de entre tres y cuatro metros de profundidad en la zona de calle 1818 y Antonio Rivero, en Rosario. El operativo comenzó cerca de las 21.30 y requirió la intervención de personal policial y de la Brigada Ecológica y Rescate Animal.

El animal se encontraba dentro del pozo, que tenía una importante cantidad de agua acumulada por las lluvias de los días anteriores. Según el reporte, la yegua estaba sin fuerzas para mantener la cabeza fuera del agua, por lo que los rescatistas realizaron distintas maniobras para sacarla sin provocarle lesiones.

El procedimiento tuvo resultado positivo y el equino, de pelaje zaino colorado, logró ser retirado en buen estado general. Tras el rescate, le realizaron masajes en las extremidades, que estaban acalambradas, y a los pocos minutos pudo incorporarse. Luego fue entregado a su responsable, mientras se labró un acta de resguardo judicial.