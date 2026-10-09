Rescataron a una yegua que cayó en un pozo ciego de cuatro metros
El operativo se realizó en la zona de calle 1818 y Antonio Rivero. El animal estaba rodeado de agua, sin fuerzas para mantener la cabeza fuera de la superficie, pero logró recuperarse tras la intervención de la Brigada Ecológica.
09/10/2026 | 06:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El animal se encontraba dentro del pozo.
Una yegua fue rescatada este jueves por la noche tras caer en un pozo ciego de entre tres y cuatro metros de profundidad en la zona de calle 1818 y Antonio Rivero, en Rosario. El operativo comenzó cerca de las 21.30 y requirió la intervención de personal policial y de la Brigada Ecológica y Rescate Animal.
El animal se encontraba dentro del pozo, que tenía una importante cantidad de agua acumulada por las lluvias de los días anteriores. Según el reporte, la yegua estaba sin fuerzas para mantener la cabeza fuera del agua, por lo que los rescatistas realizaron distintas maniobras para sacarla sin provocarle lesiones.
El procedimiento tuvo resultado positivo y el equino, de pelaje zaino colorado, logró ser retirado en buen estado general. Tras el rescate, le realizaron masajes en las extremidades, que estaban acalambradas, y a los pocos minutos pudo incorporarse. Luego fue entregado a su responsable, mientras se labró un acta de resguardo judicial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la yegua? Una yegua fue rescatada de un pozo ciego en Rosario.
¿Quiénes intervinieron en el rescate? Intervinieron personal policial y la Brigada Ecológica y Rescate Animal.
¿Cuándo se llevó a cabo el rescate? El rescate se realizó el jueves por la noche, alrededor de las 21.30.
¿Dónde sucedió el incidente? Ocurrió en la zona de calle 1818 y Antonio Rivero, en Rosario.
¿Cómo se encontraba la yegua al ser rescatada? La yegua estaba sin fuerzas y con las extremidades acalambradas, pero fue retirada en buen estado general.