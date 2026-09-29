Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

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El sorteo número 5480 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4773, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4773

2° 2758

3° 9012

4° 3981

5° 7984

6° 4580

7° 5843

8° 2923

9° 3173

10° 4397

11° 8291

12° 7824

13° 8028

14° 7538

15° 5683

16° 0273

17° 3921

18° 8601

19° 7403

20° 6837