Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.
El sorteo número 5480 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 29 de septiembre a las 12:00, destacando el número 4773, que representa a "A primera (Hospital)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5480 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4773, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4773
2° 2758
3° 9012
4° 3981
5° 7984
6° 4580
7° 5843
8° 2923
9° 3173
10° 4397
11° 8291
12° 7824
13° 8028
14° 7538
15° 5683
16° 0273
17° 3921
18° 8601
19° 7403
20° 6837
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5480 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 29 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 4773, que representa a "A primera (Hospital)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3 Argentina.