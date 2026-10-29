Paro docente en Rosario: escuelas abiertas y movimiento normal en el centro

El paro docente nacional convocado para este jueves tiene un impacto dispar en Rosario. Durante la mañana, en distintos establecimientos educativos del centro rosarino se observó el ingreso habitual de alumnos, acompañados por sus familias, y las puertas de las escuelas permanecían abiertas. Sin embargo, la actividad en los ingresos no garantiza por sí sola que todas las clases se desarrollen con normalidad.

Entre los colegios que registraban movimiento habitual se encontraban Maristas, Brigadier López, Dante Alighieri, Edmundo Amici y Misericordia. También se reportó actividad en establecimientos de zonas cercanas, como Sagrado Corazón, San Jorge, San José y Los Ángeles. El relevamiento permitió observar una jornada similar a la de cualquier día de clases en esos puntos de la ciudad.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para reclamar justicia por Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado en Corrientes tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre. En Santa Fe adhirieron Amsafé y Sadop, aunque el acatamiento puede variar según cada institución y la decisión de sus trabajadores.

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En la provincia, además, la huelga tiene consecuencias salariales para quienes adhieran. El Gobierno santafesino aplica descuentos por los días no trabajados y mantiene el programa Asistencia Perfecta, un incentivo provincial vinculado a la concurrencia de los docentes. Este factor forma parte del contexto en el que se desarrolla la medida de fuerza, aunque no permite determinar por sí solo el nivel de adhesión.

El incentivo provincial debe distinguirse del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que dejó de ser transferido por el Gobierno nacional. Santa Fe cuenta con mecanismos salariales propios, entre ellos el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (FOPCID), que no es equivalente al antiguo fondo nacional ni al premio por asistencia.

En Rosario, Amsafé convocó a concentrarse a las 18 en la plaza 25 de Mayo, en el marco de la tradicional Ronda de las Madres, y anunció un acto de repudio a las 19. La protesta se suma a la jornada nacional de reclamo por el crimen de la docente correntina.

Así, el panorama en la ciudad combina escuelas con ingresos habituales de estudiantes y una medida de fuerza que puede tener distintos niveles de adhesión. La apertura de los establecimientos y el movimiento en sus puertas no necesariamente implican que todos los cursos tengan clases, por lo que el alcance de la huelga debe evaluarse en cada institución.

Informe de Fernando Carrafiello.