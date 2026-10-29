Amsafé y Sadop adhieren al paro docente nacional por el asesinato de una maestra en Corrientes

Los docentes públicos y privados de Santa Fe se suman este jueves 29 de octubre al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los gremios docentes nucleados en la CGT. La medida se anunció tras el hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina, quien estaba desaparecida desde el 7 de octubre.

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CTERA exigió una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras para esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades y garantizar justicia. Además, reclamó que los gobiernos de Corrientes y nacional asuman sus responsabilidades ante las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que la docente desarrollaba su tarea.

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En su comunicado, la central sindical sostuvo que ningún trabajador de la educación debe ejercer sus funciones sin protección y remarcó la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el país.

En Santa Fe, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) confirmó su adhesión y convocó a una movilización a las 18 en la Plaza 25 de Mayo, en el marco de la Ronda de las Madres, y a un acto de repudio a las 19. También se sumaron los sindicatos docentes de la CGT: Sadop, UDA, CEA y AMET.