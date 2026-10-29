Amsafé y Sadop adhieren al paro docente nacional por el asesinato de una maestra en Corrientes
La medida de fuerza será este jueves e incluirá una movilización a las 18 en la Plaza 25 de Mayo y un acto de repudio a las 19, tras el hallazgo sin vida de Nancy Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre.
29/10/2026 | 07:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Encuentran el cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes desde octubre
Los docentes públicos y privados de Santa Fe se suman este jueves 29 de octubre al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los gremios docentes nucleados en la CGT. La medida se anunció tras el hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina, quien estaba desaparecida desde el 7 de octubre.
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El peor final. Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes
Fue hallado en el paraje El Malezal, a unos 15 kilómetros de la escuela rural donde trabajaba como suplente. La causa se investiga como un presunto femicidio y tiene a cinco personas del entorno de la estancia detenidas.
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CTERA exigió una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras para esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades y garantizar justicia. Además, reclamó que los gobiernos de Corrientes y nacional asuman sus responsabilidades ante las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que la docente desarrollaba su tarea.
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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) exige justicia tras la muerte de Nancy Estela Godoy, quien había desaparecido el 7 de octubre.
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En su comunicado, la central sindical sostuvo que ningún trabajador de la educación debe ejercer sus funciones sin protección y remarcó la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el país.
En Santa Fe, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) confirmó su adhesión y convocó a una movilización a las 18 en la Plaza 25 de Mayo, en el marco de la Ronda de las Madres, y a un acto de repudio a las 19. También se sumaron los sindicatos docentes de la CGT: Sadop, UDA, CEA y AMET.
Lectura rápida
¿Qué medida se tomó en Santa Fe? Los docentes públicos y privados de Santa Fe se sumaron a un paro nacional convocado por CTERA y la CGT.
¿Quién fue hallada sin vida? Nancy Estela Godoy, directora suplente de la Escuela N.º 626, fue hallada sin vida tras estar desaparecida desde el 7 de octubre.
¿Cuándo se llevará a cabo el paro? El paro se llevará a cabo este jueves 29 de octubre.
¿Dónde se realizará la movilización en Santa Fe? La movilización está convocada a realizarse a las 18 en la Plaza 25 de Mayo.
¿Por qué se exige justicia? Se exige justicia para esclarecer el caso de Nancy Estela Godoy y garantizar condiciones laborales seguras para los docentes.