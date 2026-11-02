Ofrecen millonarias recompensas por prófugos de la banda narcocriminal de Mameluco Villalba

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional ha lanzado una iniciativa de recompensas para localizar a dos miembros de la organización narcocriminal encabezada por Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, quienes se encuentran en la clandestinidad y tienen órdenes de captura desde 2023.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 1125/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial. En este documento, se detalla que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Martín, bajo la dirección de Alicia Vence, solicitó, mediante un oficio fechado el 1° de octubre de este año, la implementación de recompensas para encontrar y arrestar a Alan Marcial Villalba, apodado Peladito, y Nahuel Pellati, conocido como Yankee.

Ambos individuos están siendo investigados por su participación en una red narcocriminal que ha operado durante décadas en el partido bonaerense de San Martín, especialmente en las áreas del Barrio 18 de Septiembre y Villa Ballester, donde se dedicaban a la venta de drogas en contravención a la Ley N° 23.737.

Cabe mencionar que estos prófugos tienen en su contra una orden de captura vigente desde el 24 de noviembre de 2023.

Ante la falta de información sobre su paradero, el Ministerio de Seguridad ha establecido una recompensa de $10 millones para cada uno de ellos, destinada a quienes, sin estar involucrados en el delito, proporcionen datos que lleven a su captura.

Las personas que tengan información pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134.