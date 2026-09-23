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Miércoles fresco en Rosario: mínima de 5° y máxima de 21°

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada con cielo parcialmente nublado.

23/09/2026 | 07:05Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

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Miércoles con mañana fresca y tarde templada en Rosario.

FOTO: Miércoles con mañana fresca y tarde templada en Rosario.

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Rosario tendrá este miércoles una jornada fresca durante las primeras horas del día, con una temperatura mínima prevista de 5 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con el correr de las horas, el registro térmico irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 21 grados.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, con condiciones que se mantendrán estables y sin cambios bruscos en el panorama meteorológico.

El viento soplará desde el sector norte a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora. Esta circulación contribuirá al aumento de la temperatura hacia el mediodía y durante la tarde.

En cuanto a la humedad, se espera un registro cercano al 80 por ciento. De esta manera, Rosario tendrá una jornada de temperaturas agradables por la tarde, aunque con un comienzo marcado por el frío y un cielo parcialmente cubierto.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario este miércoles? Se espera una jornada fresca al inicio, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 21 grados.

¿Quién proporciona la información meteorológica? La información es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se producirá el aumento de temperatura? El aumento de temperatura se producirá a medida que avance el día, alcanzando su máxima hacia el mediodía y la tarde.

¿Dónde se presentará el cielo parcialmente nublado? El cielo parcialmente nublado se presentará en Rosario durante gran parte de la jornada.

¿Por qué se espera una jornada agradable por la tarde? Se espera una jornada agradable por la tarde debido al aumento de temperatura y la humedad cercana al 80 por ciento.

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