Lograron identificar al cuerpo descuartizado en Nuestro Hogar 3

El pasado lunes 24 de agosto, minutos después del mediodía, un hallazgo estremeció a barrio Nuestro Hogar 3, en el extremo sur de la ciudad de Córdoba. En medio de un amplio descampado y muy próximo a una antena de alta tensión, la Policía encontró un cadáver desmembrado. Fue un hombre, que vive en esa zona y trabaja en un cortadero de ladrillos, que alertó a la fuerza de seguridad luego de que encontrara a sus perros con un cráneo.

La zona pronto se plegó no sólo de policías, sino también de peritos de la Policía Judicial.

El fiscal José Mana caratuló la investigación como muerte de etiología dudosa. Y convocó a un equipo de comisionados policiales, forenses, antropólogos, odontólogos y genetistas para intentar ponerle un nombre a aquel cuerpo. El paso fundamental para luego buscar los motivos que desencadenaron semejante final.

Desde un comienzo, los investigadores policiales de la unidad judicial concentraron la búsqueda en torno a las personas denunciadas como desaparecidas en aquellos días en esa zona de la ciudad. Y así, remarcaron un nombre: Daniel Ocaño.

Se trataba de un hombre de 40 años, con antecedentes de esquizofrenia, que también habría estado vinculado al consumo de sustancias tóxicas. Una semana antes, el 16 de agosto, Ocaño había desaparecido tras haber sido internado en el refugio San Francisco de Asís, de barrio Nuestro Hogar 3, un hogar para varones en recuperación de adicciones y personas en situación de calle, vinculado a la labor pastoral del cura Pablo Viola.

De acuerdo a la denuncia efectuada por la familia de Ocaño, e investigada en la fiscalía, aquella jornada, ya a la noche, Ocaño se habría puesto violento dentro de ese refugio.

“Tuvo un brote; y pese a que una vez que se cierran las puertas a la noche no dejan entrar ni salir a nadie hasta el otro día, a él lo dejaron irse. Y no lo vieron más”, contó una fuente consultada por Cadena 3.

Por lo general, el refugio cierra sus puertas a las 22. De acuerdo a la reconstrucción judicial, Ocaño se habría ido alrededor de las 4 de la madrugada.

El cuerpo, encontrado ocho días después, fue hallado a unos tres kilómetros del refugio, en medio del campo.

Con esta pista, la fiscalía avanzó en el cotejo de las muestras de ADN. Y así, se corroboró, días atrás, de que efectivamente era Ocaño el cadáver hallado al lado de la antena.

Se cree que el hombre deambuló durante varios días, hasta que murió en ese lugar. Si bien todavía no hay ninguna certeza en ese sentido, se sospecha, que en medio de algún brote haya intentado trepar en la antena de alta tensión. Donde habría recibido la descarga fulminante. Tras caer varios metros, después los animales se toparon con su cuerpo.