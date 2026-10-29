La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

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El sorteo número 41395 del juego La Previa se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4490, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4490

2° 6141

3° 6158

4° 7285

5° 4368

6° 6938

7° 9321

8° 8659

9° 0644

10° 4322

11° 1577

12° 5167

13° 7086

14° 8472

15° 5284

16° 0152

17° 3277

18° 4484

19° 2896

20° 3640