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La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

El sorteo número 41395 de La Previa se realizó el jueves 29 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4490, interpretado como "A primera (El Miedo)". Conocé todos los resultados.

29/10/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41395 del juego La Previa se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4490, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4490
2° 6141
3° 6158
4° 7285
5° 4368
6° 6938
7° 9321
8° 8659
9° 0644
10° 4322
11° 1577
12° 5167
13° 7086
14° 8472
15° 5284
16° 0152
17° 3277
18° 4484
19° 2896
20° 3640

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41395 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 29 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4490.

¿Qué significa el número 4490?
Se interpreta como "A primera (El Miedo)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 4490.

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