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La obesidad en Argentina: un reto que demanda acciones conjuntas desde la infancia

Expertos subrayan la necesidad de fortalecer la prevención y crear entornos saludables desde la niñez para combatir la obesidad en el país.

24/10/2026 | 13:30Redacción Cadena 3

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La obesidad en Argentina: un reto que demanda acciones conjuntas desde la infancia

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Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- El 66,1% de la población adulta de Argentina presentaba exceso de peso, y, en particular, el 32,4% presentaba obesidad y el 33,7% sobrepeso, según la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018), realizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Estos datos ponen de manifiesto la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y promover entornos que favorezcan el cuidado de la salud desde la infancia, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, de acuerdo a los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el 41,1% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años tiene exceso de peso, y casi la mitad de ellos son obesos.

"La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. Su abordaje va más allá de las explicaciones simplistas que reducen esta problemática a la alimentación, la actividad física o la voluntad individual," aseguró la licenciada en Nutrición (M.P. 7.664) Yésica Suárez, del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

En la citada entidad sostienen que el abordaje de la obesidad requiere políticas públicas que garanticen condiciones más equitativas para el cuidado de la salud. Esto implica no solo el acceso a alimentos nutritivos y el fortalecimiento de los programas de educación alimentaria, sino también mejorar los entornos escolares, promover espacios seguros para la actividad física y garantizar el acceso a equipos de salud interdisciplinarios.

En ese sentido, Suárez afirmó que "el rol de los nutricionistas es mucho más que la elaboración de planes alimentarios," ya que están formados "para intervenir en la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables, la educación alimentaria y el acompañamiento de personas y comunidades en las diferentes etapas de la vida."

Las instituciones educativas representan escenarios fundamentales para trabajar la prevención y promover una alimentación saludable desde edades tempranas. Por este motivo es necesario avanzar en la incorporación de profesionales de la nutrición en los equipos interdisciplinarios de escuelas públicas y privadas, ya que su participación fortalece la educación alimentaria y acompaña la planificación y supervisión nutricional de los servicios de alimentación escolar, contribuyendo a la construcción de entornos saludables.

"Esta tarea no debería limitarse a aconsejar o sugerir qué alimentos consumir, sino también a promover un pensamiento crítico frente a la publicidad, las redes sociales, los ideales corporales y los mensajes que pueden condicionar la relación de los niños y adolescentes con sus cuerpos," explicó la nutricionista.

La obesidad requiere atención profesional, evidencia científica, empatía y un abordaje interdisciplinario que contemple la singularidad de cada persona. Prevenir no es solo informar qué es conveniente comer, también es garantizar el acceso a información confiable, profesionales capacitados y entornos que hagan posible el cuidado de la salud.

Lectura rápida

¿Qué porcentaje de adultos en Argentina tiene exceso de peso?
El 66,1% de la población adulta presenta exceso de peso.

¿Cuántos niños y adolescentes tienen exceso de peso?
El 41,1% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años tiene exceso de peso.

¿Quién es Yésica Suárez?
Es licenciada en Nutrición y miembro del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué se necesita para abordar la obesidad?
Se requieren políticas públicas que garanticen condiciones equitativas para el cuidado de la salud.

¿Cuál es el rol de los nutricionistas?
Los nutricionistas deben intervenir en la prevención de enfermedades y promover hábitos saludables.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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