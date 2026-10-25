FOTO: Juicio por prostitución VIP: la audiencia que definirá el futuro de Leandro Santos se acerca

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- El Tribunal Oral Federal N°1 ha convocado a una audiencia para determinar el inicio del juicio contra el representante de modelos Leandro Santos, en el marco de la causa denominada "prostitución VIP".

Según fuentes del ámbito judicial, el 24 de noviembre se llevará a cabo una audiencia preparatoria, en la que se espera que el tribunal aclare el desarrollo del debate judicial.

El proceso estará bajo la dirección de los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, con la intervención del fiscal Miguel Osorio.

La investigación del caso comenzó en Uruguay en 2010 con la denominación "Operación Blanca", pero luego se trasladó a la justicia federal de Comodoro Py, donde se ha avanzado hasta la elevación a juicio.

Leandro Santos enfrenta acusaciones junto a miembros de su familia por presunta trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas y lavado de activos.

Según la acusación, el representante habría utilizado la agencia Latin American Models como fachada para atraer a mujeres jóvenes en Argentina y Uruguay, prometiéndoles impulsar sus carreras. Sin embargo, algunas de estas mujeres habrían sido explotadas sexualmente en fiestas y encuentros privados.

Asimismo, están implicados Rodrigo y Micaela Santos, sus hermanos, quienes habrían actuado como reclutadores en la agencia; y Luis Zanardi, señalado como la persona encargada de gestionar el dinero destinado a las víctimas y organizar los encuentros privados.