FOTO: Inhabilitan a conductor que atropelló a un menor en Guernica con auto de pareja de "El Rey de La Salada"

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ha decidido la inhabilitación preventiva para conducir de Miguel Ángel Monteferrante, quien atropelló a un adolescente de 14 años en Guernica, utilizando un vehículo que pertenece a la pareja de "El Rey de La Salada". El incidente tuvo lugar el pasado domingo en la avenida Eva Perón, cuando Monteferrante, al volante de un Audi Q7, participaba de una picada ilegal junto a otro auto, momento en que embistió al menor, que actualmente sigue hospitalizado.

La investigación ha revelado que el Audi Q7 está registrado a nombre de Natalia Paola Luengo, compañera de Jorge Castillo, conocido por su relación con el complejo comercial de Lomas de Zamora y por estar involucrado en un caso de lavado de dinero y evasión fiscal.

Además, el vehículo en cuestión presenta cerca de 80 infracciones de tránsito, sobre todo por exceso de velocidad, acumulando una deuda que supera los $20 millones.

Ante la gravedad del suceso, el Ministerio de Transporte de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, ha implementado esta medida administrativa para impedir que Monteferrante vuelva a conducir mientras se desarrolla la investigación.

En medio de la controversia, Luengo se pronunció sobre el caso y aclaró que no tiene relación con el acusado. "Desconozco cómo terminó en manos de Monteferrante", declaró, explicando que años atrás había cedido el auto en comodato a un conocido de la familia y que, tras su fallecimiento, perdió el rastro del vehículo.

"Desde el fallecimiento estuve a la espera de la devolución del vehículo, que era lo que correspondía, pero debido a disidencias entre los herederos y otras excusas, la situación se ha ido dilatando en el tiempo", añadió en conversación con Infobae.

Luengo, quien también fue imputada en la misma causa que Castillo, indicó que realizó una denuncia en la Justicia de Quilmes, la cual está siendo manejada por la UFI N°5.