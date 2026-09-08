Furor por fotos ochentosas: el paso a paso para sumarte al nuevo trend con inteligencia artificial

FOTO: El Turco Genesir, en un viaje a los 80.

La nostalgia volvió a apoderarse de las redes sociales con un nuevo fenómeno viral que invita a viajar directamente a los años 80.

A través del uso de herramientas de inteligencia artificial, miles de usuarios están transformando sus fotografías actuales en postales con una marcada estética vintage, logrando recrear el aspecto de las viejas imágenes analógicas.

La propuesta retro recupera los rasgos visuales más icónicos de aquella década: texturas con grano, iluminación con flash frontal, tonos de color saturados, peinados con volumen y vestimenta típica de la época.

La clave del éxito de este trend radica en que la tecnología permite modificar la ambientación y la ropa sin alterar los rostros ni las características principales de los protagonistas.

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Cómo crear tu foto ochentosa paso a paso

Para sumarte a la tendencia solo se requiere una plataforma de edición de imágenes por inteligencia artificial que permita trabajar a partir de instrucciones escritas (prompts). El procedimiento consta de seis pasos simples:

Elegir la foto: seleccionar una imagen nítida, preferentemente de frente y con buena iluminación, ya sea individual o grupal.

Ingresar a una herramienta de IA: abrir la aplicación o plataforma de generación y edición de imágenes elegida.

Subir la imagen: cargar la fotografía seleccionada en el sistema para que procese el archivo base.

Escribir el prompt detallado: ingresar una indicación precisa para guiar al algoritmo. Se recomienda utilizar el siguiente texto:

Transformá esta fotografía con estética de los años 80, manteniendo los rostros y rasgos originales. Agregá ropa, peinados y ambientación típica de la época, con apariencia de fotografía analógica, flash frontal, grano y colores retro.

Revisar el resultado: verificar que la herramienta haya conservado las identidades de las personas. En caso de variaciones excesivas, se puede solicitar un nuevo intento remarcando que mantenga las facciones originales.

Guardar y compartir: una vez obtenido el resultado deseado, descargar la imagen para publicar en las plataformas digitales.

El nivel de precisión en las instrucciones es el factor decisivo para orientar a la inteligencia artificial y lograr una reconstrucción equilibrada entre la nostalgia de los 80 y la identidad de la foto original.