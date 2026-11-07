Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier y otros cinco serán juzgados por encubrimiento

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- Luego de la elevación a juicio de la causa por el femicidio de Agostina Vega, el principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier, se sentará en el banquillo de los acusados junto a otros cinco imputados por encubrimiento, tras el rechazo de las oposiciones planteadas por la defensa.

El juez Juan Manuel Fernández López desestimó por completo las oposiciones presentadas tanto por las defensas como por la querella particular, reafirmando el requerimiento formulado anteriormente por la Fiscalía de Instrucción.

De acuerdo a fuentes de la causa, el magistrado determinó que existen suficientes elementos probatorios que justifican que las responsabilidades penales de todos los implicados sean analizadas en un juicio oral y público.

Según la resolución judicial, Claudio Gabriel Barrelier se enfrenta a serias acusaciones, incluyendo abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género (femicidio) en relación a Agostina Vega. Además, también se le imputa privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma contra Milagros Melgarejo.

Los otros cinco imputados, que son Marianela Soledad Palmero, Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Eugenia Ludmila Ascarruz y Matías Jesús Córdoba, serán juzgados por encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real. La resolución judicial establece la autoría directa de Barrelier en los hechos, así como el papel de su entorno en la ocultación del crimen.

Entre los fundamentos presentados por el magistrado se mencionan las conexiones y acciones específicas llevadas a cabo después del crimen. Por ejemplo, a Andreani se le atribuye el préstamo del automóvil supuestamente usado para trasladar los restos de la víctima, así como el lavado de prendas y limpieza del vehículo. Fassetta tuvo múltiples comunicaciones con Barrelier para informarle sobre el avance de la búsqueda, mientras que Palmero, Córdoba y Ascarruz estuvieron presentes en el lugar, ocultando información crucial y eliminando pruebas relevantes para los peritos.

Finalmente, el tribunal desestimó el recurso presentado por la querella del padre de la víctima, quien solicitaba ampliar la imputación contra Palmero y extender las actuaciones a otras dos personas, Viviana Estela Brizuela y Mario Alberto Muñoz. Sin embargo, el juez dejó claro que la investigación podría reabrirse si surgen nuevos elementos durante el juicio.