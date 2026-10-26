Facundo Moyano busca el levantamiento de la perimetral para acercarse a Candela Arizaga

Buenos Aires, 26 de octubre (NA) – En el día de hoy, Facundo Moyano se presenta en una audiencia crucial donde se espera que solicite el levantamiento de la restricción perimetral que pesa en su contra, lo que le permitiría acercarse a su novia, Candela Arizaga. La joven había solicitado anteriormente que se levantara la medida en el marco de una causa que involucra acusaciones de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

La audiencia está programada para comenzar a las 11:00 hs. en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, ubicado en la calle Suipacha al 150, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Originalmente, la declaración de Moyano estaba prevista para el 22 de octubre, antes de la audiencia de Arizaga. Sin embargo, su defensa informó que el sindicalista no pudo presentarse debido a un cuadro de fiebre, lo que llevó a la reprogramación de la audiencia para hoy.

Posteriormente, Candela Arizaga se presentó en el edificio judicial, donde reiteró su solicitud para el cese de la restricción y aseguró que no ha sufrido violencia de género. En sus declaraciones, expresó: "A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar".

La decisión de la Justicia sobre la perimetral y la continuidad de la causa se espera tras la declaración de Moyano, lo que podría marcar un cambio significativo en la relación entre ambos y la resolución de la situación legal que enfrentan.