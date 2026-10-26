Facundo Moyano busca el levantamiento de la perimetral para acercarse a Candela Arizaga
Candela Arizaga solicitó el levantamiento de la restricción que impide el contacto con el sindicalista. La audiencia se desarrolla en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal.
FOTO: Facundo Moyano busca el levantamiento de la perimetral para acercarse a Candela Arizaga
Buenos Aires, 26 de octubre (NA) – En el día de hoy, Facundo Moyano se presenta en una audiencia crucial donde se espera que solicite el levantamiento de la restricción perimetral que pesa en su contra, lo que le permitiría acercarse a su novia, Candela Arizaga. La joven había solicitado anteriormente que se levantara la medida en el marco de una causa que involucra acusaciones de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
La audiencia está programada para comenzar a las 11:00 hs. en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, ubicado en la calle Suipacha al 150, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Originalmente, la declaración de Moyano estaba prevista para el 22 de octubre, antes de la audiencia de Arizaga. Sin embargo, su defensa informó que el sindicalista no pudo presentarse debido a un cuadro de fiebre, lo que llevó a la reprogramación de la audiencia para hoy.
Posteriormente, Candela Arizaga se presentó en el edificio judicial, donde reiteró su solicitud para el cese de la restricción y aseguró que no ha sufrido violencia de género. En sus declaraciones, expresó: "A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar".
La decisión de la Justicia sobre la perimetral y la continuidad de la causa se espera tras la declaración de Moyano, lo que podría marcar un cambio significativo en la relación entre ambos y la resolución de la situación legal que enfrentan.
Lectura rápida
¿Qué se espera en la audiencia?
Se aguarda que Facundo Moyano pida el levantamiento de la restricción perimetral en su contra.
¿Quién es Candela Arizaga?
Es la novia de Moyano y ha solicitado el levantamiento de la medida que impide su contacto.
¿Dónde se realiza la audiencia?
En el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, en Suipacha al 150.
¿Por qué se levantó la audiencia anterior?
Facundo Moyano no se presentó por un cuadro de fiebre, lo que llevó a reprogramar la audiencia.
¿Qué dijo Arizaga tras la audiencia?
Expresó que quiere que se levante la perimetral y que es desesperante no poder verse.
[Fuente: Noticias Argentinas]