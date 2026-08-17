El SMN advierte sobre intensas nevadas y tormentas en varias provincias argentinas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por intensas nevadas en la región cordillerana, precipitaciones con ocasional caída de granizo en el Litoral y ráfagas que podrían superar los 130 km/h en el Norte.
FOTO: El SMN advierte sobre intensas nevadas y tormentas en varias provincias argentinas
Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una serie de alertas de carácter naranja y amarilla que afectan a diversas provincias del país, producto de un frente de inestabilidad que provocará nevadas, tormentas severas y fuertes ráfagas de viento.
El aviso de nivel naranja por nieve abarca gran parte de la provincia de Mendoza, donde se pronostican precipitaciones persistentes con acumulados de entre 10 y 25 centímetros. Las autoridades advirtieron que en las áreas de menor altitud el fenómeno podría presentarse en forma de lluvia o aguanieve.
En paralelo, rige una alerta amarilla por nevadas para las zonas cordilleranas de Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja. En las altas cumbres cuyanas se proyectan marcas de acumulación de hasta 60 centímetros, panorama que estará acompañado por una sensible reducción de la visibilidad ante el levantamiento del manto blanco por el viento. En Neuquén y el sur de Santa Cruz, las previsiones oscilan entre los 5 y 30 centímetros de nieve acumulada.
Por otra parte, la franja del Litoral se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes prevén el desarrollo de lluvias intermitentes, abundante caída de agua en lapsos breves, actividad eléctrica, ráfagas e incluso granizo puntual. Los registros de precipitación podrían alcanzar entre 60 y 80 milímetros, con mayor impacto sobre el territorio entrerriano y el sur correntino.
Finalmente, el organismo oficial activó una alerta amarilla por vientos intensos que comprende las zonas de alta montaña de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades promedio de entre 60 y 80 km/h, acompañados por ráfagas extraordinarias que podrían alcanzar los 130 km/h.
Lectura rápida
¿Qué alertas emitió el SMN?
Emitió alertas de nivel naranja y amarilla por nevadas, tormentas severas y fuertes vientos en varias provincias.
¿Qué provincias están afectadas por la alerta naranja?
La alerta naranja afecta principalmente a la provincia de Mendoza, con nevadas acumuladas de entre 10 y 25 centímetros.
¿Qué se prevé para el Litoral?
En el Litoral, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes enfrentan tormentas con lluvias, granizo y actividad eléctrica.
¿Cuáles son las expectativas de acumulación de nieve?
En las zonas cordilleranas de Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, se esperan acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros.
¿Qué se espera respecto a los vientos?
Se prevén vientos intensos de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 130 km/h en ciertas regiones.
[Fuente: Noticias Argentinas]