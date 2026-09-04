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El frío se hace sentir en Rosario: 2°C de mínima y un fin de semana cada vez más fresco

Las temperaturas seguirán bajas durante las próximas jornadas, con una jornada dominical que tendrá una máxima de apenas 13°C. El pronóstico anticipa además un progresivo ascenso térmico hacia mediados de la próxima semana.

04/09/2026 | 06:49Redacción Cadena 3 Rosario

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Jornada fresca en la ciudad de Rosario.

FOTO: Jornada fresca en la ciudad de Rosario.

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Este viernes se presenta en Rosario con cielo algo nublado y una temperatura que arrancó en 5,4°C, aunque la mínima prevista será de 2°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con una máxima que llegará a 20°C durante la tarde.

Para el sábado se espera un descenso de la temperatura, con registros de entre 7°C y 15°C. El domingo será todavía más fresco, con una mínima de 3°C y una máxima de 13°C, mientras que el lunes los valores oscilarán entre los 2°C y 16°C.

El tiempo comenzará a cambiar hacia el cierre de la semana: el martes se esperan entre 6°C y 17°C, el miércoles entre 8°C y 18°C y el jueves llegaría el repunte térmico, con una máxima estimada de 25°C.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera para el viernes en Rosario? Se anticipa cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 20°C.

¿Qué ocurrirá con la temperatura el sábado? Se espera un descenso, con registros entre 7°C y 15°C.

¿Cuál será la temperatura mínima el domingo? La mínima será de 3°C y la máxima de 13°C.

¿Cómo cambiará el clima hacia el cierre de la semana? Se prevén temperaturas de entre 6°C y 17°C el martes, y un repunte térmico el jueves con una máxima de 25°C.

¿Quién anticipa el clima en Argentina? El clima es anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional.

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