El frío se hace sentir en Rosario: 2°C de mínima y un fin de semana cada vez más fresco

Este viernes se presenta en Rosario con cielo algo nublado y una temperatura que arrancó en 5,4°C, aunque la mínima prevista será de 2°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con una máxima que llegará a 20°C durante la tarde.

Para el sábado se espera un descenso de la temperatura, con registros de entre 7°C y 15°C. El domingo será todavía más fresco, con una mínima de 3°C y una máxima de 13°C, mientras que el lunes los valores oscilarán entre los 2°C y 16°C.

El tiempo comenzará a cambiar hacia el cierre de la semana: el martes se esperan entre 6°C y 17°C, el miércoles entre 8°C y 18°C y el jueves llegaría el repunte térmico, con una máxima estimada de 25°C.