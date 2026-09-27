Día del Empleado de Comercio: qué negocios están cerrados este lunes en Rosario

Este lunes 28 de septiembre se conmemora en Rosario el Día del Empleado de Comercio. La fecha fue trasladada del sábado 26 mediante un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias.

Durante la jornada, los trabajadores tendrán el día libre con los mismos efectos laborales que un feriado nacional, según establece la Ley 26.541. Por ese motivo, supermercados, shoppings, grandes cadenas y otros establecimientos comerciales permanecerán cerrados.

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En cambio, algunos comercios de cercanía, como almacenes y granjas, podrán abrir si son atendidos directamente por sus propietarios. En esos casos no habrá empleados del sector trabajando durante la jornada.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario advirtieron además sobre la situación laboral del sector. El gremio señaló que en los últimos años se perdieron más de 1.500 puestos registrados y atribuyó el escenario a la caída de las ventas, el aumento de costos y la pérdida de poder adquisitivo.