En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Día del Empleado de Comercio: qué negocios están cerrados este lunes en Rosario

La jornada tendrá alcance en supermercados, shoppings y grandes cadenas. Almacenes y otros locales pequeños podrán atender cuando sean sus propietarios quienes estén al frente.

27/09/2026 | 13:30Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los comercios cerrarán mañana

FOTO: Los comercios cerrarán mañana

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este lunes 28 de septiembre se conmemora en Rosario el Día del Empleado de Comercio. La fecha fue trasladada del sábado 26 mediante un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias.

Durante la jornada, los trabajadores tendrán el día libre con los mismos efectos laborales que un feriado nacional, según establece la Ley 26.541. Por ese motivo, supermercados, shoppings, grandes cadenas y otros establecimientos comerciales permanecerán cerrados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cambio, algunos comercios de cercanía, como almacenes y granjas, podrán abrir si son atendidos directamente por sus propietarios. En esos casos no habrá empleados del sector trabajando durante la jornada.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario advirtieron además sobre la situación laboral del sector. El gremio señaló que en los últimos años se perdieron más de 1.500 puestos registrados y atribuyó el escenario a la caída de las ventas, el aumento de costos y la pérdida de poder adquisitivo.

Lectura rápida

¿Qué se conmemora en Rosario el 28 de septiembre?
El Día del Empleado de Comercio.

¿Quiénes acordaron el traslado de la fecha?
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias.

¿Qué efecto tiene el día libre para los trabajadores?
Tendrá los mismos efectos laborales que un feriado nacional según la Ley 26.541.

¿Qué comercios permanecerán cerrados?
Supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecerán cerrados.

¿Cuántos puestos se perdieron en el sector según el sindicato?
Más de 1.500 puestos registrados en los últimos años.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf