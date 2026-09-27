Día del Empleado de Comercio: qué negocios están cerrados este lunes en Rosario
La jornada tendrá alcance en supermercados, shoppings y grandes cadenas. Almacenes y otros locales pequeños podrán atender cuando sean sus propietarios quienes estén al frente.
27/09/2026 | 13:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los comercios cerrarán mañana
Este lunes 28 de septiembre se conmemora en Rosario el Día del Empleado de Comercio. La fecha fue trasladada del sábado 26 mediante un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias.
Durante la jornada, los trabajadores tendrán el día libre con los mismos efectos laborales que un feriado nacional, según establece la Ley 26.541. Por ese motivo, supermercados, shoppings, grandes cadenas y otros establecimientos comerciales permanecerán cerrados.
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Paritaria. Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial de 5,7% en tres tramos
Se aplicará entre julio y septiembre. Además, habrá una suma fija de $20.000.
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En cambio, algunos comercios de cercanía, como almacenes y granjas, podrán abrir si son atendidos directamente por sus propietarios. En esos casos no habrá empleados del sector trabajando durante la jornada.
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario advirtieron además sobre la situación laboral del sector. El gremio señaló que en los últimos años se perdieron más de 1.500 puestos registrados y atribuyó el escenario a la caída de las ventas, el aumento de costos y la pérdida de poder adquisitivo.
Lectura rápida
¿Qué se conmemora en Rosario el 28 de septiembre?
El Día del Empleado de Comercio.
¿Quiénes acordaron el traslado de la fecha?
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias.
¿Qué efecto tiene el día libre para los trabajadores?
Tendrá los mismos efectos laborales que un feriado nacional según la Ley 26.541.
¿Qué comercios permanecerán cerrados?
Supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecerán cerrados.
¿Cuántos puestos se perdieron en el sector según el sindicato?
Más de 1.500 puestos registrados en los últimos años.