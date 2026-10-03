FOTO: Descubrí el patrimonio de Buenos Aires en la XII Semana de Arqueología y Paleontología

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) – Desde el lunes 5 de octubre, Túneles, fósiles y excavaciones estarán al alcance de los porteños y visitantes en la XII Semana de Arqueología y Paleontología, un evento organizado por el Gobierno de la Ciudad a través del Ministerio de Cultura.

La actividad se llevará a cabo hasta el sábado 10 y ofrecerá una variada agenda que incluye visitas guiadas, recorridos, talleres, charlas y conferencias sobre investigaciones en sitios arqueológicos y paleontológicos de Buenos Aires.

Entre los lugares destacados se encuentran el Zanjón de Granados, el Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, La Cisterna, Cassa Lepage, El Cabildo, el Patio Arqueológico de la Manzana de las Luces y los Túneles de San Ignacio.

También participarán instituciones como el Palacio Ceci, el Ecoparque, el Museo de la Ciudad, el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Museo Casa Rosada, la Fundación Azara y la Asociación Paleontológica Argentina.

Una de las actividades más esperadas es la "Experiencia Riachuelo", programada para el miércoles 7 de octubre, que incluirá una navegación y una visita al Sitio Arqueológico Barraca Peña, brindando una perspectiva única de La Boca desde el río y un desembarco en la antigua barraca.

Además, la agenda contempla una excavación abierta en el Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, donde se están realizando trabajos que han permitido hallazgos que se remontan hasta la época jesuítica.

El martes 6 se llevará a cabo en el Espacio Virrey Liniers el taller "Un gliptodonte para armar", dirigido a niños de 7 a 13 años, y el viernes 9 se realizarán recorridos por los Túneles de San Ignacio y el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, comentó que "Buenos Aires guarda su historia en lo que vemos y también en lo que todavía no hemos descubierto" y resaltó que "bajo nuestros pies hay capas de memoria" que permiten conocer tanto a quienes construyeron la Ciudad como la historia más antigua del territorio.

"La Semana de Arqueología y Paleontología es una invitación a descubrir ese pasado juntos: a mirar con otros ojos las calles que transitamos a diario y a reconocernos en ellas", añadió.

Las visitas guiadas, los recorridos y los talleres requieren inscripción previa, mientras que las charlas y conferencias se podrán presenciar sin necesidad de inscripción.