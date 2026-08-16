Clima en Buenos Aires: pronóstico del lunes 17 de agosto con lluvias en el AMBA
Este lunes 17 de agosto se espera un clima fresco y nublado en el AMBA. El SMN anticipa temperaturas de entre 10 y 14 grados, ideal para actividades bajo techo.
FOTO: Clima en Buenos Aires: pronóstico del lunes 17 de agosto con lluvias en el AMBA
Buenos Aires, 16 de agosto (NA) -- Durante el inicio de la semana, el clima en el AMBA mantendrá características invernales. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes feriado se presentará nuevamente nublado.
La jornada será propicia para quienes planean descansar en casa o realizar actividades bajo techo, ya que las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios en comparación con los días anteriores, según la Agencia Noticias Argentinas.
Clima en AMBA: cómo estará este lunes feriado
El lunes 17 de agosto, feriado, el cielo permanecerá mayormente nublado en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La temperatura mínima rondará los 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados, por lo que el ambiente seguirá fresco.
Por el momento, el pronóstico no anticipa cambios significativos en las condiciones durante la jornada, que estará marcada principalmente por la nubosidad.
¿Lloverá el martes en Buenos Aires?
El panorama meteorológico podría variar el martes 18 de agosto. Según el SMN, se esperan condiciones similares de cielo, aunque hay una posibilidad de lluvias durante la mañana en diferentes sectores del AMBA.
Por lo tanto, quienes necesiten salir temprano deberán prestar atención a la evolución del pronóstico y a las actualizaciones del organismo oficial.
Tras las posibles precipitaciones matutinas, las condiciones podrían comenzar a mejorar gradualmente a lo largo del resto de la jornada.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Buenos Aires el lunes 17 de agosto?
Se anticipa un día fresco, mayormente nublado, con temperaturas entre 10 y 14 grados.
¿Qué condiciones habrá durante el feriado?
No se prevén cambios significativos; el clima será ideal para actividades bajo techo.
¿Habrá lluvias el martes 18 de agosto?
Es posible que haya lluvias por la mañana en distintos sectores del AMBA.
¿Qué se recomienda para el martes?
Se sugiere prestar atención a las actualizaciones del pronóstico antes de salir.
¿Cómo será el clima después de las lluvias?
Las condiciones podrían mejorar progresivamente durante el resto del martes.
[Fuente: Noticias Argentinas]