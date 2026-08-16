En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Clima en Buenos Aires: pronóstico del lunes 17 de agosto con lluvias en el AMBA

Este lunes 17 de agosto se espera un clima fresco y nublado en el AMBA. El SMN anticipa temperaturas de entre 10 y 14 grados, ideal para actividades bajo techo.

16/08/2026 | 23:11Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Buenos Aires: pronóstico del lunes 17 de agosto con lluvias en el AMBA

FOTO: Clima en Buenos Aires: pronóstico del lunes 17 de agosto con lluvias en el AMBA

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 16 de agosto (NA) -- Durante el inicio de la semana, el clima en el AMBA mantendrá características invernales. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes feriado se presentará nuevamente nublado.

La jornada será propicia para quienes planean descansar en casa o realizar actividades bajo techo, ya que las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios en comparación con los días anteriores, según la Agencia Noticias Argentinas.

Clima en AMBA: cómo estará este lunes feriado

El lunes 17 de agosto, feriado, el cielo permanecerá mayormente nublado en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La temperatura mínima rondará los 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados, por lo que el ambiente seguirá fresco.

Por el momento, el pronóstico no anticipa cambios significativos en las condiciones durante la jornada, que estará marcada principalmente por la nubosidad.

¿Lloverá el martes en Buenos Aires?

El panorama meteorológico podría variar el martes 18 de agosto. Según el SMN, se esperan condiciones similares de cielo, aunque hay una posibilidad de lluvias durante la mañana en diferentes sectores del AMBA.

Por lo tanto, quienes necesiten salir temprano deberán prestar atención a la evolución del pronóstico y a las actualizaciones del organismo oficial.

Tras las posibles precipitaciones matutinas, las condiciones podrían comenzar a mejorar gradualmente a lo largo del resto de la jornada.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Buenos Aires el lunes 17 de agosto?
Se anticipa un día fresco, mayormente nublado, con temperaturas entre 10 y 14 grados.

¿Qué condiciones habrá durante el feriado?
No se prevén cambios significativos; el clima será ideal para actividades bajo techo.

¿Habrá lluvias el martes 18 de agosto?
Es posible que haya lluvias por la mañana en distintos sectores del AMBA.

¿Qué se recomienda para el martes?
Se sugiere prestar atención a las actualizaciones del pronóstico antes de salir.

¿Cómo será el clima después de las lluvias?
Las condiciones podrían mejorar progresivamente durante el resto del martes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf