FOTO: Clima en Buenos Aires: pronóstico del lunes 17 de agosto con lluvias en el AMBA

Buenos Aires, 16 de agosto (NA) -- Durante el inicio de la semana, el clima en el AMBA mantendrá características invernales. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes feriado se presentará nuevamente nublado.

La jornada será propicia para quienes planean descansar en casa o realizar actividades bajo techo, ya que las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios en comparación con los días anteriores, según la Agencia Noticias Argentinas.

Clima en AMBA: cómo estará este lunes feriado

El lunes 17 de agosto, feriado, el cielo permanecerá mayormente nublado en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La temperatura mínima rondará los 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados, por lo que el ambiente seguirá fresco.

Por el momento, el pronóstico no anticipa cambios significativos en las condiciones durante la jornada, que estará marcada principalmente por la nubosidad.

¿Lloverá el martes en Buenos Aires?

El panorama meteorológico podría variar el martes 18 de agosto. Según el SMN, se esperan condiciones similares de cielo, aunque hay una posibilidad de lluvias durante la mañana en diferentes sectores del AMBA.

Por lo tanto, quienes necesiten salir temprano deberán prestar atención a la evolución del pronóstico y a las actualizaciones del organismo oficial.

Tras las posibles precipitaciones matutinas, las condiciones podrían comenzar a mejorar gradualmente a lo largo del resto de la jornada.