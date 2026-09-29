FOTO: Capturan a motochorros tras tiroteo con custodio de la ministra Monteoliva en La Matanza

En un violento intento de robo, el custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue atacado por motochorros en La Matanza mientras llegaba a su hogar. Las imágenes de una cámara de seguridad privada muestran el momento en que David Alberto Farias fue sorprendido al ingresar a su vivienda, generando un tiroteo que dejó heridos a ambos bandos.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del pasado martes en el cruce de las calles Gallardo y Dragones, en González Catán. El Suboficial Mayor de la Policía Federal estaba a punto de estacionar su auto Toyota Etios rojo cuando dos delincuentes lo interceptaron. A raíz de este enfrentamiento, tanto Farias como los ladrones resultaron con heridas de bala.

Uno de los delincuentes fue detenido en el lugar, mientras que el otro logró escapar y fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde se confirmó que había recibido cinco disparos. Las cámaras de seguridad muestran el instante preciso en que los ladrones atacan a Farias, seguido de los disparos que resonaron en el vecindario.

Otro video registrado por una cámara de seguridad revela cómo el delincuente que escapó cayó en la puerta de un vecino, siendo auxiliado por familiares que lo llevaron al hospital para recibir atención médica.