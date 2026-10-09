FOTO: Asalto en La Plata: motochorros golpean a empleado y roban 25 millones de pesos

Un empleado administrativo de 37 años fue víctima de un violento asalto en la localidad de Ringuelet, en La Plata, donde dos motochorros lo golpearon y le sustrajeron 25 millones de pesos. Tras el hecho, la Policía logró detener a uno de los implicados.

Según informaron fuentes de la Policía, el asalto ocurrió en la intersección de las calles 31 y 527, cuando la víctima, identificada como Emiliano Matías Veliz, llegó al depósito de la fábrica de cerámicas "Imperio". En ese momento, fue interceptado por los delincuentes armados mientras su compañero le abría el portón para ingresar.

Uno de los asaltantes golpeó a Veliz con un culatazo en la cabeza y le robó una caja que contenía el pago de sueldos de los empleados, antes de escapar en una moto enduro roja y blanca junto a su cómplice.

Tras el asalto, Veliz se presentó ante la Justicia y realizó la denuncia correspondiente. El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía llevó a cabo diversas tareas de investigación que permitieron identificar los domicilios de los implicados.

Durante la investigación, se observó que un trabajador de la fábrica mostró actitudes sospechosas, lo que llevó a las autoridades a solicitar órdenes de registro y secuestro. Finalmente, el personal de la Comisaría 11 logró arrestar a un empleado, identificado como Josué Emmanuel Suffi.

En el operativo, se incautó parte del dinero robado, incluyendo $4.820.000 en billetes de 2.000 y 10.000, un sobre con $160.000, un bolso negro con cadena plateada, seis municiones calibre .44 y un celular.

El Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial de La Plata aprobó las actuaciones, y el detenido permanece a disposición por el delito de robo calificado, mientras continúa la búsqueda de su cómplice.