Allanamiento en Liniers: un centro estético operaba sin habilitación para tratamientos médicos

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- Un centro de estética ubicado en un departamento del barrio porteño de Liniers fue objeto de un allanamiento debido a la realización de procedimientos médicos sin las habilitaciones correspondientes.

La operación fue llevada a cabo por la Policía de la Ciudad, que confiscó instrumental quirúrgico, aparatología, sustancias estéticas y documentación de pacientes.

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima que alertaba sobre la realización de tratamientos médicos por parte de una mujer sin título ni facultades profesionales para llevar a cabo tales procedimientos, en el inmueble situado en Cuzco al 100.

Según la denuncia, en el establecimiento se ofrecían tratamientos con plasma rico en plaquetas (PRP) para estimular el crecimiento capilar, así como procedimientos estéticos en el rostro y otras áreas del cuerpo. También se mencionaba la aplicación de toxina botulínica y rellenos de ácido hialurónico.

A partir de esta denuncia, efectivos de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal realizaron tareas investigativas, análisis de publicaciones en redes sociales y otras fuentes, lo que permitió identificar el establecimiento y obtener una orden judicial para el allanamiento, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el operativo, los agentes identificaron a una mujer de 44 años que afirmó ser dermatocosmiatra. En el departamento, se encontró un ambiente acondicionado para tratamientos estéticos, con una camilla, aparatología e insumos médicos.

Entre los elementos incautados se encontraban instrumental para punciones y extracción de sangre, agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, dispositivos de microneedling, una centrífuga de laboratorio, máquinas para tratamientos corporales, ampollas, ácidos de uso estético y recipientes con residuos patogénicos.

Uno de los hallazgos más significativos fue el plasma previamente preparado y almacenado en heladeras. Además, se incautaron equipos médicos y estéticos que se presume ingresaron al país de forma irregular, así como productos sin documentación respaldatoria ni registro sanitario ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Los efectivos también hallaron fichas de pacientes, recetas médicas firmadas y selladas, recetarios en blanco, sellos profesionales, certificados, diplomas, agendas y documentación comercial. También se secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook y varios dispositivos de almacenamiento.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°30, del doctor Diego Mariano Espada, con intervención del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°16, a cargo de Ezequiel Martín Quaine, Secretaría N°32, de María Mercedes Rubio.

Tras el operativo, la Justicia validó los secuestros y dispuso notificar a la mujer por el presunto delito de ejercicio ilegal de la medicina, conforme al artículo 208, inciso 1°, del Código Penal.