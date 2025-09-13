En vivo

Deportes

River vence a Estudiantes en La Plata: seguilo en vivo

El partido se juega desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Transmite Cadena 3, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.

13/09/2025 | 20:23Redacción Cadena 3

FOTO: River visita a Estudiantes en La Plata. (Prensa CARP)

Estudiantes recibe a River, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que es el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

El partido se juega desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi y cuenta con transmisión Cadena 3 Argentina. El árbitro designado para este cruce es Nicolás Ramírez, quien es secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

River llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganarle 2-0 a San Martín de San Juan en la última fecha, lo que le permitió mantenerse puntero en la Zona B con 15 puntos.

Estudiantes de La Plata, por su parte, viene de caer en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que lo hizo caer hasta la sexta posición, aunque tiene unos importantes 12 puntos que lo mantienen a la expectativa.

Partido en desarrollo

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

-

