Deportes

Los puntajes del triunfo de River ante Estudiantes

El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni analizó el rendimiento de los ambos equipos. 

13/09/2025 | 21:10Redacción Cadena 3

FOTO: River visitó a Estudiantes. (Foto:Prensa CARP)

Estudiantes

Fernando Muslera: 5

Santiago Arzamendia: 5

Facundo Rodríguez: 4

Leandro Gonzalez Pirez: -

Román Gómez: 4

Mikel Amondarain: 4

Santiago Ascacibar: 5

Alexis Castro: 4,50

José Sosa: 3

Tiago Palacios: 4

Facundo Farías: 6

Suplentes

Guido Carrillo: 4

Edwin Cetré: 5

Cristian Medina: 5

Santiago Núñez: 6

River Plate

Franco Armani: 5

Fabricio Bustos: 4

Lucas Martínez Quarta: 3

Lautaro Rivero: 5

Marcos Acuña: 6

Juan Carlos Portillo: 6

Enzo Pérez: 6

Giuliano Galoppo: 7

Ignacio Fernández: 7

Maximiliano Salas: 5,50

Sebastián Driussi: 5

Suplentes

Kevin Castaño: 5

Matías Galarza Fonda: 5

Santiago Lencina: 5

