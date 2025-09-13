Los puntajes del triunfo de River ante Estudiantes
El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni analizó el rendimiento de los ambos equipos.
13/09/2025 | 21:10Redacción Cadena 3
FOTO: River visitó a Estudiantes. (Foto:Prensa CARP)
Estudiantes
Fernando Muslera: 5
Santiago Arzamendia: 5
Facundo Rodríguez: 4
Leandro Gonzalez Pirez: -
Román Gómez: 4
Mikel Amondarain: 4
Santiago Ascacibar: 5
Alexis Castro: 4,50
José Sosa: 3
Tiago Palacios: 4
Facundo Farías: 6
Suplentes
Guido Carrillo: 4
Edwin Cetré: 5
Cristian Medina: 5
Santiago Núñez: 6
River Plate
Franco Armani: 5
Fabricio Bustos: 4
Lucas Martínez Quarta: 3
Lautaro Rivero: 5
Marcos Acuña: 6
Juan Carlos Portillo: 6
Enzo Pérez: 6
Giuliano Galoppo: 7
Ignacio Fernández: 7
Maximiliano Salas: 5,50
Sebastián Driussi: 5
Suplentes
Kevin Castaño: 5
Matías Galarza Fonda: 5
Santiago Lencina: 5