Alerta en Córdoba: tormentas severas, calor sofocante y cambio brusco de tiempo

La región se encuentra bajo una atenta vigilancia meteorológica ante el avance de un frente de tormentas que amenaza con fracturar la tranquilidad del centro y sureste del país. Mientras el sur provincial, La Pampa y el oeste de Buenos Aires registran un nivel de advertencia naranja, Córdoba se mantiene bajo alerta amarilla, con núcleos tormentosos activos que ya impactan en el norte del Valle de Punilla.

El fenómeno, caracterizado por su inusual desplazamiento de norte a sur, promete hacerse sentir en cuestión de horas en la capital cordobesa con los primeros chaparrones matutinos. Sin embargo, las autoridades y especialistas advierten que este escenario inicial estará enmarcado por una atmósfera pesada.

"Ayer la máxima fue de 36 y hoy estaríamos entre 35 y 36 grados después de algún chaparrón durante la mañana", detalló el pronosticador Marcelo Madelón sobre las condiciones de alta temperatura y humedad que anteceden al núcleo crítico de la contingencia.

El plato fuerte de la tormenta y el alivio temporario

De acuerdo con el análisis técnico del especialista, el verdadero riesgo se concentra en el transcurso de la tarde-noche y se extenderá durante la madrugada del sábado. Este sistema de tormentas severas obligó a emitir recomendaciones de prevención directa para la ciudadanía y los conductores en la vía pública.

El cambio en las condiciones atmosféricas será drástico: el ingreso de viento sur propiciará un marcado descenso térmico, derrumbando la máxima pronosticada de 36 grados hasta unos más moderados 28 grados para el día sábado.

"Prevenirse y prepararse cada uno como corresponde de acuerdo a su actividad y al auto que tenga en la calle. Prevenirse para tormentas fuertes probablemente esta tarde-noche y durante la madrugada", alertó Madelón, subrayando la necesidad de extremar los recaudos ante la inestabilidad.

Perspectivas a futuro: una semana pasada por agua

Lejos de tratarse de un evento aislado, el pulso meteorológico marca una tendencia de continuidad pluvial para toda la región central. Tras una breve tregua dominical que registrará un leve repunte térmico con máximas cercanas a los 30 grados, el panorama operativo se tornará complejo a partir del inicio de la próxima semana.

• Inestabilidad prolongada: Se prevén tormentas y chaparrones sucesivos durante lunes, martes, miércoles y jueves.

• Impacto regional: La dinámica de las precipitaciones mantendrá en vilo a los equipos de seguimiento y prevención urbana.