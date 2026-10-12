Advierten por posibles crecidas en los ríos serranos ante intensas lluvias

FOTO: Córdoba emite alerta por tormentas y posibles inundaciones hasta el viernes, se esperan 80 mm de lluvia

Desde este domingo por la tarde rige un nuevo alerta meteorológico emitido por el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba. La advertencia se prolonga hasta el viernes y anticipa tormentas fuertes con precipitaciones que, en algunos sectores, podrían alcanzar entre 50 y 80 milímetros, e incluso superar ese registro.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, explicó que la provincia enfrenta un escenario sensible por la configuración de sus ríos.

“Vivimos en una provincia que tiene ríos de alta pendiente y estas advertencias tienen que ver con la cantidad de agua que podría llegar a caer en estos días”, señaló a Cadena 3.

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Riesgos concretos y recomendaciones

Schreiner fue claro respecto de los peligros que pueden derivarse de las lluvias intensas, especialmente en la zona serrana, donde este fin de semana largo hay gran afluencia de turistas y se celebra la Fiesta de la Cerveza en Calamuchita.

“Tratar de advertir también que los turistas tengan cuidado y la gente que vive en esos lugares, que tengan cuidado fundamentalmente si llega a llover mucho porque los ríos pueden llegar a crecer, los vados pueden llegar a sobrepasar el nivel habitual”.

Principales recomendaciones

-No acercarse a los ríos ni a sus costas.

-Evitar cruzar vados cuando llueve con intensidad.

-Reducir la velocidad en rutas y autopistas para prevenir el aquaplaning.

“Siempre tratar de disminuir la velocidad para evitar esos charcos grandes de agua que se generan sobre las rutas. Por lo menos no superar los 60 kilómetros por hora”, indicó, aunque aclaró que no existe un umbral único porque depende del vehículo y del estado de las cubiertas.

Entrevista de Radioinforme 3.



