Daniel Erbetta asumirá el próximo 1° de diciembre la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, luego de ser elegido por unanimidad por los integrantes del máximo tribunal. Su mandato se extenderá durante todo 2027, un año en el que también tendrá a su cargo la conducción del Tribunal Electoral provincial, en el marco de las elecciones legislativas y ejecutivas. La transición se produce tras las salidas anunciadas de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco.

En diálogo con Cadena 3, Erbetta explicó que la nueva etapa estará marcada por una integración diferente del tribunal, aunque aclaró que los objetivos institucionales tendrán continuidad. “Lo que cambia es que va a haber una integración bastante diferente a la que hubo en los últimos años”, señaló. En ese sentido, destacó la incorporación de nuevos ministros y el trabajo realizado para avanzar hacia un servicio de justicia “más ágil, más transparente” y con mayor publicidad de sus actos.

El magistrado sostuvo que uno de los principales desafíos es extender los sistemas adversariales y los juicios orales y públicos a todos los fueros, no solamente al penal. “La publicidad es una exigencia de la Constitución que por mucho tiempo estuvo un poco olvidada”, afirmó. Y agregó que esa transformación debe alcanzar también a los ámbitos civil y laboral, para que la ciudadanía pueda conocer cómo funciona el Poder Judicial y tenga mayor acceso a los procesos.

En materia tecnológica, Erbetta puso como ejemplo la implementación de la plataforma Alberdi en el sistema de justicia penal, una herramienta incorporada mediante un convenio gratuito con Tucumán. Según detalló, ya funciona en San Lorenzo, Cañada de Gómez y Casilda, y el objetivo es extenderla a toda la provincia para agosto del año próximo. Entre sus posibilidades, mencionó que cualquier ciudadano podrá consultar desde su teléfono la grilla de audiencias públicas e ingresar a observarlas sin necesidad de solicitar autorización. También permitirá contar con estadísticas confiables sobre audiencias realizadas, duración, suspensiones y motivos.

El presidente electo de la Corte también planteó que la tecnología debe ir acompañada de cambios en las prácticas judiciales. “El expediente puede ser de papel, puede estar escrito en una máquina de escribir, en una computadora o puede ser un PDF digital. Sigue siendo un expediente y sigue siendo la fuente de la cultura del trámite”, advirtió. En esa línea, cuestionó que la digitalización por sí sola no resuelve los problemas de los ciudadanos si los procesos continúan demorándose cinco o seis años.

Como parte de esa transformación, destacó el protocolo de oralidad efectiva que comenzó a implementarse en la justicia civil para los casos controvertidos. El esquema prevé una primera audiencia con presencia obligatoria del juez y de los abogados junto a sus clientes. De acuerdo con Erbetta, este mecanismo permite elevar las posibilidades de conciliación, reducir la cantidad de asuntos que llegan a juicio y acelerar la resolución de los conflictos.

Al analizar la situación penal de Rosario, el ministro reconoció que el sistema todavía arrastra una carga de trabajo extraordinaria, vinculada con la elevada cantidad de homicidios y la dinámica delictiva registrada entre 2013 y 2023, e incluso durante 2024. Indicó que actualmente se realizan alrededor de 80 audiencias diarias en la ciudad y que existe un cuello de botella cercano a los 600 juicios pendientes. Para afrontar esa situación, explicó que se implementó un plan de contingencia y que diez jueces de distritos cercanos a Rosario colaboran realizando un juicio unipersonal por mes cada uno.

Erbetta también se refirió a la necesidad de fortalecer la investigación criminal y diferenció las responsabilidades de los jueces de las políticas de seguridad. Sostuvo que la seguridad pública depende de una articulación entre los Estados municipal, provincial y nacional, además del trabajo de la Policía y del Ministerio Público de la Acusación. En ese marco, consideró necesaria una reforma que permita que los fiscales cuenten con una policía de investigación bajo su dependencia. “Los fiscales no deben depender de la policía”, afirmó, al señalar que el esquema debe garantizar autonomía y capacidad efectiva para investigar los delitos.

Por último, expresó su preocupación por los casos de fiscales y abogados involucrados en investigaciones judiciales y remarcó la importancia de establecer mecanismos permanentes de control y auditoría. “Al poder hay que controlarlo, si no el poder no es legítimo”, sostuvo. También señaló que los jueces deben ejercer un control efectivo sobre las acusaciones fiscales y no limitarse a convalidarlas. Sobre los cambios que se debaten en el régimen electoral, entre ellos la posible suspensión de las PASO, evitó emitir una valoración institucional, aunque consideró que modificar las reglas de juego cuando un proceso electoral está próximo a comenzar “no pareciera lo más adecuado”.

Entrevista de Hernán Funes.