Buenos Aires, 24 noviembre (NA) — El encargado de negocios de Estonia en Rusia, Marek Ühtegi, fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú, donde se le advirtió que las recientes acciones "provocadoras y peligrosas" de su país están llevando la situación al "borde de desatar una guerra abierta contra Rusia".

Según detalla un comunicado de la cartera diplomática rusa al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, "Moscú le presentó una enérgica protesta por las acusaciones infundadas de Estonia de que Rusia estuvo detrás de un intento de ataque incendiario contra una instalación militar-industrial cerca de Tallin".

La protesta también alude a la posterior decisión del Gobierno estonio de cerrar los pasos fronterizos a partir del 1 de diciembre de 2026, detalla un informe en el sitio Actualidad RT.

"El diplomático estonio fue advertido una vez más de que tales acciones provocadoras y extremadamente peligrosas están llevando la situación al borde de una guerra abierta con Rusia", continúa el comunicado.

La nota prosigue diciendo que "se le señaló al diplomático estonio que tales acusaciones apresuradas, sin fundamento alguno, evidencian una vez más la naturaleza virulentamente rusófoba del régimen estonio".

A su vez, se le recordó las consecuencias económicas de la medida y que estas también tendrán un efecto contraproducente en sus aliados en la UE y la OTAN.

En ese sentido, la parte rusa notificó a Ühtegi que esta "política infundada", consistente en fomentar una hostilidad generalizada hacia Rusia, seguirá teniendo un "efecto desestabilizador en la situación regional" y también tendrá un efecto negativo "tanto en el bienestar de los residentes de Estonia como en la ya precaria situación económica de esta nación báltica".

A su vez, Moscú denunció los intentos de obstaculizar el movimiento de buques de carga rusos en el mar Báltico "con el objetivo final de imponer un bloqueo marítimo" contra Rusia, así como la intensificación de las medidas represivas contra los rusohablantes en Estonia y contra quienes tienen opiniones diferentes.

Finalmente, el Ministerio de Exteriores ruso destacó que durante el encuentro, se le hizo saber a la parte estonia que Moscú se reserva el derecho de adoptar medidas políticas y diplomáticas integrales, "orientadas a proteger los intereses nacionales de Rusia y los derechos legítimos de sus ciudadanos".

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, anunció el domingo la supuesta prevención de un acto de sabotaje organizado por un servicio de inteligencia militar ruso contra una empresa de defensa en Estonia.

El canciller declaró que, en respuesta, el Gobierno decidió cerrar la frontera con el país euroasiático a partir del 1 de diciembre.