Fuerte riada causa estragos en farmacia de Coronel Vivida, Brasil, con pérdidas millonarias
El fenómeno tuvo lugar en Coronel Vivida, Paraná, donde el dueño estima daños por 50.000 dólares en productos. Tres personas que estaban en el local lograron salir ilesas.
FOTO: Farmacia devastada por lo que se dio en llamar una riada urbana, según la prensa local.
Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) — Una fuerte corriente de agua inundó y produjo un desastre dentro de una farmacia del municipio de Coronel Vivida, en el suroeste del estado brasileño de Paraná.
El caudal invadió los pasillos, arrastró paquetes de pañales y otros productos, derribó muebles, retorció estructuras metálicas y destruyó parte del techo, informaron medios internacionales.
Las tres personas que se encontraban en el local lograron salir a salvo, destaca luego un informe en el sitio Actualidad RT.
El propietario lamentó pérdidas por casi 50.000 dólares, solo en mercancías; según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas, el episodio (conocido en varios países de América del Sur como correntada), el agua no provino del desborde de cauce fluvial alguno.
Se trató, por el contrario, de agua pluvial acumulada por las precipitaciones, más precisamente "una riada urbana producto de las lluvias torrenciales", como fue definido por medios locales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Coronel Vivida?
Una fuerte corriente de agua inundó una farmacia, causando serios daños materiales.
¿Quiénes estaban en la farmacia?
Tres personas se encontraban en el local y lograron salir ilesas.
¿Cuáles son las pérdidas estimadas?
El propietario de la farmacia estima pérdidas de casi 50.000 dólares en mercancías.
¿De dónde provino el agua?
El agua provino de precipitaciones, no del desborde de un río.
¿Cómo fue definido el fenómeno?
Los medios locales lo describieron como "una riada urbana" por las lluvias torrenciales.
[Fuente: Noticias Argentinas]