FOTO: Farmacia devastada por lo que se dio en llamar una riada urbana, según la prensa local.

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Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) — Una fuerte corriente de agua inundó y produjo un desastre dentro de una farmacia del municipio de Coronel Vivida, en el suroeste del estado brasileño de Paraná.

El caudal invadió los pasillos, arrastró paquetes de pañales y otros productos, derribó muebles, retorció estructuras metálicas y destruyó parte del techo, informaron medios internacionales.

Las tres personas que se encontraban en el local lograron salir a salvo, destaca luego un informe en el sitio Actualidad RT.

El propietario lamentó pérdidas por casi 50.000 dólares, solo en mercancías; según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas, el episodio (conocido en varios países de América del Sur como correntada), el agua no provino del desborde de cauce fluvial alguno.

Se trató, por el contrario, de agua pluvial acumulada por las precipitaciones, más precisamente "una riada urbana producto de las lluvias torrenciales", como fue definido por medios locales.