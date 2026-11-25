Los gremios estatales aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba realizaron desde las 10 una movilización en el área central de la ciudad hacia la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en Alvear al 150, lo que generó importantes demoras y complicaciones en la circulación vehicular.

De la protesta participaron sindicatos como el SUOEM, Luz y Fuerza y el gremio de los trabajadores judiciales. Las columnas partieron de distintos puntos de concentración: los judiciales se reunieron en la esquina de 27 de Abril y La Cañada, mientras que el SUOEM lo hizo desde su sede sindical en 9 de Julio 642, para luego confluir de manera orgánica hacia la cartera de Justicia.

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El reclamo de los gremios aportantes

El titular del gremio de los judiciales, Federico Cortelletti, cuestionó la falta de respuestas oficiales y anticipó la continuidad del plan de lucha: “Frente al incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno provincial y el desconocimiento de los pronunciamientos de la Justicia, los gremios aportantes a la Caja vamos a profundizar las acciones conjuntas durante los próximos meses”.

El dirigente señaló que el eje del conflicto pasa por el porcentaje de descuentos previsionales aplicados a los trabajadores estatales: “Rechazamos enérgicamente la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo de reducir los aportes de un 8 a un 6% establecidos por la Ley 11.087”.

Según explicó Cortelletti, esa rebaja había sido pactada previamente en instancias formales y difundida públicamente. “Estos compromisos fueron asumidos en paritarias, dado el caso de los judiciales, por ejemplo, pero se anunció para todos los estatales en esa paritaria y a su vez también en todos los medios de comunicación”, remarcó.