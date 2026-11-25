La Edición 2026 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 fue un espectáculo impresionante, con 352 adelantamientos y más de 30 cambios en el liderato. Max Verstappen abandonó la «Capital Mundial del Entretenimiento» con la moral por las nubes tras lograr una victoria sensacional. Y algo similar ocurrió con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri que fueron juntos al podio; y los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto, pero a muchos de sus rivales no les fue tan bien. Esta vez, Formula1.com nos analiza quiénes fueron los ganadores y los perdedores de la última carrera del año en los Estados Unidos.

Ganador: Max Verstappen -Red Bull Racing, P1-

Verstappen estuvo, sencillamente, sublime en Las Vegas. El cuatro veces campeón del mundo salió disparado desde la «pole position» —que heredó tras la sanción en parrilla impuesta a Kimi Antonelli— y, a partir de ahí, gestionó con gran inteligencia una de las carreras más caóticas que se han visto en este deporte. Se trata de la 75ª victoria de su carrera y la tercera en cuatro visitas a Las Vegas. Su estado de forma reciente es magnífico; de hecho, Red Bull ha sido el equipo que más puntos ha sumado en los últimos 15 Grandes Premios, con un total de 261. Como señaló su jefe, Laurent Mekies, el día de la carrera, su piloto parece «de otro planeta», tal es el nivel sensacional que está mostrando actualmente.

Perdedor: George Russell -Mercedes AMG F1 Team, P9-

La desastrosa temporada 2026 de George Russell continuó en Las Vegas: el piloto de Mercedes pasó de luchar por el liderato a cometer un error, terminar contra las protecciones y cruzar finalmente la meta en novena posición. A sus problemas en pista se sumó un altercado fuera de ella con Verstappen. El británico se mostró decepcionado por la forma en que su rival de Red Bull interactuó con él durante los últimos entrenamientos libres. Russell acumula ya seis fines de semana de Gran Premio sin subir al podio. Sus esperanzas de terminar segundo en la clasificación de pilotos son prácticamente nulas, ya que se encuentra a 40 puntos de Verstappen, con solo 50 puntos aún en juego. Russell terminó en novena posición (P9) tras un error costoso en el Gran Premio.

Ganador: Lando Norris -McLaren F1 Team, P2-

Lando Norris, campeón mundial vigente, demostró una vez más que está pilotando mejor que nunca con una actuación sensacional que le llevó al segundo puesto en Las Vegas. El británico admitió que, quizás, no fue lo suficientemente agresivo en la fase inicial de la carrera; el piloto de McLaren llegó a quedar fuera de los diez primeros puestos en una prueba caótica. Sin embargo, su remontada hasta la segunda posición en la segunda mitad de la carrera fue impecable, avanzando entre sus rivales con una facilidad pasmosa. Fue una actuación digna de un campeón, que le permitió sumar su séptimo podio de la temporada e igualar a Russell en la clasificación de puntos.

Perdedores: Scuderia Ferrari -L. Hamilton, P7; C. Leclerc, P10-

¡Ay, Ferrari! Para el jefe del equipo, Fred Vasseur, debió de ser como vivir el «día de la marmota»: una vez más, vio cómo sus pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, cometían el pecado capital entre compañeros de equipo al chocar entre sí. Tanto la FIA como Vasseur consideraron a Leclerc responsable del incidente; el jefe del equipo apartó al monegasco nada más bajarse del monoplaza para hablar con él. A pesar de quedar en sentido contrario tras el contacto, Hamilton logró recuperarse y terminar séptimo, aunque sintió que el podio era posible, dado que habían estado compitiendo cómodamente al mismo nivel que los McLaren (ambos subieron al podio). Afortunadamente, cuentan con una ventaja sólida en la segunda posición de la clasificación de pilotos —aventajan a Red Bull por 77 puntos a falta de dos carreras—; de lo contrario, la situación podría haber sido mucho peor para ellos.

Ganador: Oscar Piastri -McLaren F1 Team, P3-

En el Gran Premio de Las Vegas, vimos la mejor versión de Oscar Piastri —la misma que presenciamos en repetidas ocasiones durante los dos primeros tercios de 2025—, al remontar desde la decimoséptima posición en la parrilla hasta el tercer puesto. Se trata de su primer podio desde Miami, hace más de seis meses y medio; una actuación que le dará un gran impulso de confianza de cara a la cita en Qatar, un circuito en el que siempre ha rendido a un gran nivel. El doble podio de McLaren aumentó considerablemente sus posibilidades de alcanzar a Red Bull en la lucha por la tercera posición del Campeonato de Constructores; la escudería británica se sitúa ahora a solo nueve puntos de distancia.

Perdedores: Racing Bulls Formule One Team -L. Lawson, P14; A. Lindblad, DNF-

Por tercera vez en lo que va de año, Racing Bulls no logró puntuar con ninguno de sus monoplazas, ya que el equipo con sede en Faenza sufrió bajo las luces de neón de Las Vegas. Liam Lawson ni siquiera pudo ocupar su lugar en la parrilla después de que el equipo detectara una fuga de combustible; aunque finalmente lograron sacarlo a pista, ya no tenía ninguna opción de competir por los puestos de cabeza. Su compañero de equipo, Arvid Lindblad, protagonizó un inicio de carrera estelar, luchando contra los equipos punteros y demostrando un ritmo suficiente para mantenerse entre los cuatro primeros. Sin embargo, el debutante perdió el control de su coche y trompeó mientras rodaba detrás del coche de seguridad. El piloto asumió la responsabilidad del incidente y, como era de esperar, se mostró abatido tras ver cómo se le escapaba un resultado excelente.

Ganadores: Alpine F1 Team -P. Gasly, P5; F. Colapinto, P6-

La desgracia de Racing Bulls fue la fortuna de Alpine; el equipo con sede en Enstone vivió en Las Vegas su mejor carrera de la temporada. Más allá de los problemas de Racing Bulls, Alpine se mostró rápido durante todo el fin de semana, con Pierre Gasly llegando a ocupar la tercera posición, a pesar de que gestionar las temperaturas de la unidad de potencia. El francés logró su mejor resultado de la temporada al terminar quinto, mientras que su compañero de equipo, Franco Colapinto, consiguió el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1 al finalizar sexto. Esta cosecha de 18 puntos les permitió situarse a 27 puntos de Racing Bulls en la lucha por la quinta posición en el Campeonato de Constructores. Aunque sigue siendo un objetivo difícil, lo ocurrido en Las Vegas demostró que son posibles cambios drásticos en la clasificación.

Perdedor: Isack Hadjar -Red Bull Racing, P15-

Este podría haber sido el tercer podio en siete Grandes Premios para Isack Hadjar, quien demostró una gran velocidad y destreza en carrera, luchando en los puestos de cabeza e incluso llegando a liderar el Gran Premio en un momento dado. Sin embargo, un daño en su alerón delantero —por el cual el equipo pidió disculpas— lo dejó fuera de la pelea. «Merecía mucho más este fin de semana, y le debemos una disculpa por lo que ha ocurrido hoy», declaró Mekies. «Analizaremos qué sucedió con su alerón delantero y volveremos más fuertes en Doha».

Ganador: Carlos Sainz Jr. -Williams F1 Team, P8-

Carlos Sainz tiene la costumbre de aprovechar al máximo sus oportunidades; eso fue precisamente lo que hizo en Las Vegas, donde logró sumar puntos al terminar octavo, tras haber partido desde la vigésima posición. El español protagonizó unas vueltas iniciales espectaculares, recuperando nueve posiciones. A pesar de que su Williams ha sido uno de los monoplazas más lentos de la grilla durante gran parte del año, logró mantenerse dentro de un grupo de coches, minimizando así su desventaja de ritmo. Todo apuntaba a que terminaría noveno, pero una estrategia inteligente —reservando energía hasta el final— le permitió superar a Russell justo en la línea de meta y arrebatarle la octava plaza.

Perdedor: Alex Albon -Williams F1 Team, DNS-

La carrera de Alex Albon terminó antes incluso de empezar, ya que sus frenos traseros se incendiaron mientras los calentaba camino a la parrilla de salida. El fuego quemó los cables de seguridad —diseñados para evitar que las ruedas se separen del monoplaza en caso de accidente—, lo que obligó a realizar un cambio en la suspensión que no pudo completarse a tiempo para el inicio de la carrera. «Fue una desgracia, porque sé que Alex habría sido competitivo», señaló el jefe del equipo, James Vowles. Por su parte, Albon quedó desconsolado tras otra jornada dolorosa. «Es frustrante», comentó. «Más o menos así ha sido el año hasta ahora. Nada nuevo». Se trata de la segunda vez en el año que no puede tomar la salida —algo que solo le había ocurrido una vez desde su debut en 2019—, lo que lo deja en la 19.ª posición del Campeonato de Pilotos, con cinco puntos.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de formula1.com