FOTO: El papa León XIV junto a Jorge García Cuerva durante su visita en Argentina.

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, ha sido nombrado por el papa León XIV como el coordinador del nuevo Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria, una iniciativa con alcance global que busca articular y respaldar la labor de la Iglesia en los establecimientos penitenciarios de todo el mundo.

La designación fue comunicada oficialmente este miércoles a través del Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, coincidiendo con la publicación del motu proprio que establece la creación de este organismo.

El nuevo servicio operará bajo el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y funcionará como una red que conectará a las conferencias episcopales y a las Iglesias locales en todo el planeta. Su misión incluye fomentar la espiritualidad en los penales, capacitar a los agentes que trabajan en este ámbito y defender "la dignidad de la persona humana en el contexto de la detención".

Con esta nueva responsabilidad, el Vaticano amplía el trabajo que García Cuerva venía realizando desde el 6 de diciembre de 2025, cuando fue designado delegado pontificio ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (Iccppc, por sus siglas en inglés).

A diferencia de su función anterior, el arzobispo porteño asumirá ahora la coordinación de este servicio global durante un período de cinco años.