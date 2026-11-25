Este miércoles 25 de noviembre, el dólar oficial se presenta a una cotización de 1.615 pesos para la venta y 1.565 pesos para la compra. Este tipo de cambio, que es publicado por el Banco Central, es el que muchos argentinos utilizan para transacciones formales, como la compra de productos importados, viajes al exterior o inversiones en moneda extranjera.

Por otro lado, el dólar blue se cotiza más alto, alcanzando los 1.700 pesos en su venta y 1.680 pesos en la compra. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue es un fenómeno que ha crecido en los últimos años, reflejando la falta de divisas y las restricciones impuestas por el gobierno para acceder al dólar a la tasa oficial.

Una opción que se presenta para adquirir dólares en forma legal es el dólar contado con liquidación (CCL), que en esta jornada muestra un valor de 1.797,1 pesos para la venta y 1.793,4 pesos para la compra. Esta modalidad permite a quienes realizan inversiones desde el país transferir esos fondos al extranjero, lo que agrega una complejidad adicional a la dinámica del mercado cambiario.

Además, cabe señalar otras cotizaciones como el dólar tarjeta, que asciende a 2.099,5 pesos, y el dólar cripto, que se presenta a 1.777,74 pesos. El acceso a estos tipos de cambio varía según el método utilizado, y cada uno tiene sus propias regulaciones y características.

La situación cambiaria en Argentina está influenciada por varios factores, incluyendo la situación económica general, la inflación y las políticas del gobierno. En un contexto de incertidumbre económica, la búsqueda de dólares tiende a aumentar, lo que puede generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio. La mayoría de los analistas coinciden en que el acceso limitado y las restricciones sobre la compra de dólares continúan impulsando a los ciudadanos hacia el mercado paralelo.

En conclusión, el panorama del dólar en Argentina sigue transcurriendo por caminos sinuosos, donde las diferencias entre las distintas cotizaciones reflejan la complejidad de la economía nacional. Tomar decisiones informadas sobre el uso y acceso a distintas modalidades de la moneda extranjera resulta crucial para los habitantes del país.