Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) — El exlíder regional y separatista catalán Carles Puigdemont anunció que finalizará su prolongado exilio en Bélgica y regresará a España el 12 de diciembre, posterior a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo este fin de semana, según reportes de medios internacionales.

Puigdemont, quien había enfrentado problemas legales en España, vio su situación cambiar cuando el Tribunal Supremo aplicó una ley de amnistía a principios de esta semana, lo que permitió archivar la causa penal que pesaba sobre él. Durante una conferencia de prensa en Bruselas, destacó que planea presentar su propuesta para revitalizar el movimiento independentista catalán el 17 de diciembre.

"Volveré a mi país, a Cataluña, sin tener que pedir permiso ni perdón a las autoridades españolas, y sin haber renunciado a nada", expresó ante los periodistas.

Puigdemont se encontraba en Bélgica desde octubre de 2017, cuando huyó tras la organización de un referéndum de independencia que fue declarado ilegal por los tribunales españoles.

La votación provocó una crisis política sin precedentes en España y aumentó las tensiones entre Madrid y Cataluña, una región del noreste con una rica cultura y un fuerte movimiento separatista.

La amnistía, que fue aprobada por el parlamento en 2024, formó parte de un pacto entre el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los partidos separatistas catalanes, incluyendo el de Puigdemont, lo que les garantizó apoyo para la reelección de Sánchez en 2023.

La oposición conservadora española intentó impugnar esta medida sin éxito ante los tribunales y el parlamento, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

A pesar de su regreso programado tras las elecciones del domingo, Puigdemont podría estar presente para las negociaciones de alianzas que se realicen posteriormente, dependiendo del resultado electoral, según un análisis de la agencia de noticias Reuters.

Las encuestas sugieren que una posible coalición entre el Partido Popular, de tendencia conservadora, y Vox, de extrema derecha, podría alcanzar la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios.

Migrantes

Un número récord de más de 2.100 migrantes arribó a las Islas Canarias, en España, en un solo día, en embarcaciones sobrecargadas, según los datos del servicio de rescate marítimo publicados este miércoles.

Esta situación agrava lo que el gobierno regional ha descrito como insostenible desde principios de este mes, de acuerdo con el medio mencionado. Los servicios de rescate informaron que una migrante fue encontrada muerta en una embarcación, mientras que otra dio a luz durante la peligrosa travesía desde África Occidental.

La mayoría de las embarcaciones arribaron a la isla de El Hierro, que cuenta con aproximadamente 11.400 residentes y se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada a Europa para los migrantes provenientes de África Occidental.