La discusión sobre la llamada recesión técnica en Argentina suele instalarse con la urgencia de un titular de hoy, como si describiera lo que ocurre en este preciso instante en la calle o en una góndola. Sin embargo, el economista Enrique Szewach propone cambiar el ángulo de mira y leer el dato con mayor precisión: cuando se analiza una estadística económica, en realidad se está observando una foto del pasado, no el presente.

“Cuando vos mirás las estadísticas es como mirar al cielo: vos estás mirando el pasado, no el presente”, planteó Szewach en diálogo con Cadena 3, al explicar que hablar de que el país “entró” en recesión puede dar la idea de algo que empieza hacia adelante, cuando en verdad refleja lo que ya sucedió.

Una economía partida en dos velocidades

Para el economista, el punto más revelador aparece al abrir el promedio general y observar qué pasa en cada sector. De un lado están las actividades que empujan hacia arriba —como petróleo, minería o ciertos servicios—, que representan alrededor del 15% de la economía y emplean cerca de 500.000 personas. Del otro, el 85% restante —con peso de la industria, la construcción, el comercio y actividades intensivas en empleo— concentra a unos 8 millones de trabajadores y atraviesa caídas o estancamiento.

“Ese 15% que crece emplea a 500.000 personas y el 85% que no crece emplea a 8 millones de personas.”

Esa asimetría explica por qué el diagnóstico se vuelve tan difícil de procesar en la vida cotidiana: quien vive de rubros castigados o ve caer su poder de compra difícilmente sienta alivio ante un rebote estadístico puntual, mientras que en los sectores dinámicos el clima es distinto. A ello se suman el impacto de la normalización de tarifas y servicios, los cambios en los hábitos de consumo y la presión de costos internos.

El orden de las reformas, el tipo de cambio y el horizonte 2027

En el plano de la política económica, Szewach sostuvo que la secuencia de las medidas importa tanto como su contenido, ya que en economía “el orden de los factores altera el producto”. Señaló que el Gobierno planteó en su momento un camino de reformas laborales, impositivas y del sector público antes de profundizar la apertura, pero advirtió que el atraso cambiario —acentuado por la depreciación de monedas vecinas como el real brasileño— y los costos internos colocan a los sectores que compiten con el exterior en una situación exigente.

Consultado sobre la dolarización, el economista consideró que hoy no es viable ni oportuna —entre otras razones, por la falta de dólares y por el riesgo de perder el tipo de cambio como amortiguador frente a shocks externos— y remarcó que el Banco Central debe sostener una política firme de acumulación de reservas de cara a 2027.

De cara al próximo año, Szewach anticipó un escenario condicionado por los tiempos políticos y electorales, con un crecimiento moderado y sin reformas estructurales profundas hasta que se definan nuevas mayorías o consensos.